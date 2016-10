Molestos ojos hinchados que arruinan tu 'look'

Cremas especiales, bolsas de té frío o rebanadas de pepino pueden ayudar a eliminar la hinchazón

CIUDAD DE MÉXICO (22/OCT/2016).- Los ojos hinchados no son el mejor accesorio de cualquier buen ''look''. Pero aunque definitivamente puede llegar a ser muy molesto, no tienes por qué alarmarte, pues usualmente no son señal de que algo ande mal. Aun así, no te vendría nada mal saber si puedes evitarlos.

Prendiste el calentador: Las temperaturas frías que te obligan a prender el ventilador pueden ser la causa detrás de unos ojos resecos y sensibles. Esto sucede porque el calor parcha la membrana mucosa de los ojos, causando que el tejido se ensanche y se irrite, provocando así la hinchazón.

No dormiste bien: Ya sé que ya sabes esto, pero vale la pena repetirlo: una mala noche de sueño podría irritar tus ojos, especialmente si estás estresada. Y es que cuando estás bajo mucho estrés, liberas una hormona llamada cortisol que cambia el balance de sal en el cuerpo. Si esto sucede, retienes agua y te hinchas.

Es temporada de alergias: Los ojos hinchados son un síntoma común de la temporada de alergias. Si eres una de las poco afortunadas de ser alérgica a algo, tu cuerpo empezará a liberar histamina a tu sistema como loco. En algunos casos, cuando la histamina se libera en la piel, causa una reacción de hinchazón, especialmente cerca de los ojos.

Estás en esos días: Puedes culpar al síndrome pre menstrual. Así como tu cuerpo se hincha durante esos días, tus ojos pueden retener agua. No es lo más normal del mundo, pero puede suceder, y es completamente normal, pues desaparece en poco tiempo.

Estuviste llorando mucho: La hinchazón a causa de las lágrimas es el resultado del arduo trabajo que estuvieron haciendo las glándulas lagrimales para producir lágrimas. Cuando la glándula produce lágrimas, éstas son menos saladas y más líquidas. Esta gran diferencia en concentración de sal entre las lágrimas y el tejido alrededor, causa la hinchazón.

Tomaste de más: Los ojos son vulnerables a los pequeños cambios que realizas en tu dieta. El alcohol, por ejemplo, hace que el cuerpo se deshidrate, incluyendo la zona de los ojos. Las personas que comen muchos alimentos salados también retienen líquidos en los ojos, lo cual resulta en un poco de hinchazón.

Tienes problemas de tiroides: Los ojos hincados no son casi nunca la gran cosa, pero también pueden ser un efecto secundario de otro problema de salud. Por ejemplo, aquellos que tienen hipertiroidismo pueden tener hinchazón en los ojos. Lo mismo puede suceder con el lupus y problemas de tejido conectivo.

Y total… ¿Cómo me deshago de los ojos hinchados?

En la mayoría de los casos, sólo tienes que ponerte una crema hecha específicamente para la hinchazón de los ojos. Pero si no quieres hacer el gasto, también puedes aplicar bolsas de té verde frío sobre los ojos o unas rebanadas de pepino por 15 minutos. El frío disminuirá la inflamación para alentar el proceso de liberación de histamina.