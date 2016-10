Pacientes con psoriasis sufren de rechazo

No se contagia, pero la mayoría de la población no lo sabe y discrimina a quienes la padecen

CIUDAD DE MÉXICO (21/OCT/2016).- Las manchas y descamación que produce la psoriasis en la piel tiene un fuerte impacto emocional en las personas que la presentan, ya que se aislan y se deprimen por el rechazo social.



La psoriasis no se contagia, pero la mayoría de la población no lo sabe y discrimina a quienes tienen este padecimiento crónico, por el aspecto de las placas rojizas que se forman en la piel, señalaron especialistas en rueda de prensa.



De acuerdo con una encuesta realizada por la farmacéutica Novartis a más de ocho mil 300 pacientes de 31 países, entre ellos México, 84 por ciento de ha sido víctima de discriminación o humillación y 38 por ciento tiene trastornos psicológicos por su condición.



Con los tratamientos tradicionales más de la mitad mejora sus síntomas pero no logra tener una piel completamente limpia, y si la enfermedad se presenta en zonas visibles como brazos, cara o pecho, es imposible ocultarlas.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que tres por ciento de la población (125 millones de personas) en el mundo tiene esta enfermedad autoinmune, la cual consiste en la inflamación de la piel formando capas gruesas y escamas cubiertas por una capa blanca.



En el marco del Día Mundial de la Psoriasis que se conmemora el 29 de octubre, la jefa de servicio del Departamento de Dermatología del Hospital Regional Adolfo López Mateos, del ISSSTE, Lorena Estrada, dijo que el principal síntoma es comezón y dolor en el área afectada.



Se estima que en México aproximadamente dos millones de personas viven con psoriasis, siendo un padecimiento que afecta por igual a hombres y mujeres. En la mitad de los casos es de origen genético, pero en otros puede ser multifactorial, en los que influyen el clima, el estrés y algunos medicamentos, entre otros.



Aunque normalmente aparece entre los 20 a 30 años de edad y luego de los 40, puede presentarse a cualquier edad desde la infancia hasta la tercera edad.



Los efectos sobre la calidad de vida en estos pacientes son similares a los del cáncer. Algunas investigaciones refieren que 75 por ciento no se siente atractivo, 54 por ciento se siente deprimido, 31 por ciento sufre problemas económicos y ocho por ciento está limitado a trabajar en casa.



La psoriasis puede ser de moderada a severa, y para determinar su intensidad existe se mide con el índice PASI, que resulta de la valoración del grado de afectación y el área dañada, expresó la dermatóloga Rosario García.



Mientras que el director del Centro de Dermatología de Monterrey, Nuevo León, Remigio González, resaltó que las nuevas terapias biotecnológicas son menos tóxicas y más eficaces pues en ocasiones en tres o cuatro semanas se logra una piel casi limpia en pacientes con psoriasis de moderada a severa.