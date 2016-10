Lo que deberías saber al salir con alguien en una cita

Como mujeres, nos gustaría que los hombres supieran exactamente cómo actuar en una cita

CIUDAD DE MÉXICO (20/OCT/2016).- El sentimiento es prácticamente universal: salir en una cita es horrible. Bueno, tal vez no siempre sea horrible, pero salir con alguien bajo la premisa de, “Oye, tal vez nos gustemos, nos enamoremos y nos casemos en el futuro” puede ser increíblemente estresante para cualquier persona.

Pero como mujeres, nos gustaría que los hombres supieran exactamente cómo actuar en una cita, o al menos en el acto de seducción.

Basta de rodeos, ¡pregúntale!: No importa si es en el gym, en el bar o en una aplicación de citas, los chicos de ahora en día se tardan mucho tiempo en tomar la iniciativa. Confía en tí, confía en ella y atrévete a pedirle una cita. Te lo agradecerás más adelante.

Un halago al principio de una cita es bienvenido, un apretón de pompas no. En verdad apreciamos un lindo halago, pero algo como “qué sexy te ves” nos hace pensar que sólo estás interesado en una cosa. Apenas está empezando la cita, no la riegues tan pronto.

Pregunta cosas sobre nosotras: Esta es una de las cosas más simples de una cita que nos harán enamorarnos en instantes. Está bien que quieras hablar de ti mismo, de tu coche, de tu gato, de tu madre, de tus relaciones pasadas, pero… ¿y nosotras? ¡También queremos hablar!

Nos preparamos demasiado para esto: Por favor recuerda que hacemos de todo para una cita: desde comprar ropa (lo cual es posible), maquillarnos en una hora, depilarnos, peinarnos y hasta prepararnos en frente del espejo. No lo des por sentado, ¿va?

La regla de los 3 días es arcaica, si te divertiste, mándanos un mensaje al día siguiente: Repito: por favor no te preocupes de sonar desesperado. En serio queremos saber de ti, y un mensaje no requiere más de 1 minuto. Ah, y no te estreses si nosotras somos la que mandamos ese primer mensaje; sólo quiere decir ¡que nos gustas!

Si tuvimos sexo en la primera cita, es porque queríamos: No es porque seamos “facilotas” o ‘zorras’ o cualquier otro diminutivo. Estamos en el 2016 y si tener un poco de acción en la primera cita te hace pensar que no somos para ti, gracias. Nos has hecho un favor.

Tomar un poco está bien, pero emborracharse es de tontos: Para aquellos que toman, el alcohol puede ser el licor de valentía, y la verdad es que puede poner un buen ambiente entre 2 personas, pero sólo en cantidades pequeñas.