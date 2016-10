Reglas para unas pestañas de envidia

El área de sus ojos es el primer lugar donde se muestran señales de envejecimiento

CIUDAD DE MÉXICO (19/OCT/2016).- Las mujeres se quejan mucho sobre el área de sus ojos porque es el primer lugar donde se muestran señales de envejecimiento, pero lo que no saben es que esas líneas y arrugas son causadas principalmente por tanto jaloneo de las pestañas. Si no eres gentil con ellas ahora, tu mirada no se verá tan joven por suficiente tiempo.

Usa rímel con cuidado: Primero que nada, recuerda que debes cambiar de rímel cada 3 meses, sin importar que todavía le sobre líquido al producto. Esto evitará que tu rímel seque tus pestañas y posiblemente transmita bacterias a los ojos. Y cuando apliques el maquillaje, sólo hazlo en las puntas de las pestañas, nunca de la raíz a la punta, pues puede lastimarlas horriblemente.

Retira el maquillaje gentilmente: Sonará obvio, pero está completamente prohibido irse a dormir con maquillaje. Es súper importante que retires el rímel, pues éste podría jalar y romper las pestañas. Recuerda, los folículos que hacen crecer el cabello de las pestañas puede ser muy frágil, así que, en caso de utilizar mucha presión para retirar el maquillaje, podrías alentar el proceso de crecimiento. Esto también puede ocurrir si usas jabones o limpiadores que tengan mucho alcohol.

Evita tratamientos repetitivos de extensiones: Usar pestañas falsas o extensiones requiere pegamentos muy agresivos, lo cual podría dañar al folículo de la pestaña. Por si fuera poco, el delineador también puede crear una reacción química que adhiera el pegamento a la pestaña natural, haciendo que se caiga a largo plazo. Por eso es súper importante saber qué está dentro del pegamento antes de aplicarlo, pues hay algunos que tienen látex.

Toma un suplemento diario de biotina o colágeno: Estos nutrientes mágicos de belleza estimulan el crecimiento de las pestañas así como el del cabello. La biotina mejora la base de keratina para evitar y hasta detener la pérdida de cabello. Por su parte, los suplementos de colágeno, típicamente en forma líquida, son esenciales para el cuidado de la piel y pestañas, pues tienen propiedades hidratantes. En este paso, es esencial consultar a tu doctor para saber cuál es la dosis correcta conforme a tu estilo de vida. También recuerda, estos suplementos no son mágicos; si no llevas una dieta saludable y rica en proteína, los resultados no serán tan obvios.

Aplica un serum protector antes de maquillarte: Aplica un serum en tu rostro limpio y asegúrate de quitarte tus lentes de contacto, si es que tienes. Aunque los expertos indican que los serums son súper efectivos, no esperes resultados de la noche a la mañana. El ciclo de crecimiento de la pestaña dura alrededor de dos meses, así que, para algunas, tomaría hasta cuatro meses para que esas pestañas se vean hermosísimas.