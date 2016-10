Diagnóstico oportuno, clave para sobrevivir al cáncer de mama

Practicarse a tiempo los estudios correspondientes es la diferencia entre vivir o morir

REYNOSA, TAMAULIPAS (19/OCT/2016).- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, mujeres sobrevivientes dan su testimonio de vida e invitan a practicarse el examen que marcará la diferencia entre vivir o morir.



Maki Ortiz Domínguez, quien el pasado 1 de octubre se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Reynosa, exhortó a las mujeres a practicarse los estudios correspondientes, a través de los cuales conocerán su estado de salud y, en caso de detectar alguna irregularidad, atenderse a tiempo.



La reynosense, de 54 años de edad, recuerda que cuando le detectaron cáncer de mama, fue uno de los momentos más difíciles de su vida.



"Cuando te dicen que tienes cáncer, el mundo se detiene y mueres cinco veces, piensas qué va a ser de tus hijos, de tu madre de la familia, pero poco a poco, a través de la gente que te quiere, te das fuerza y entonces tomas la decisión más importante de tu vida: o estar enferma del cuerpo y del alma o sólo del cuerpo", dijo.



Ortiz Domínguez, quien se desempeñó como subsecretaria de Salud a nivel nacional, rememoró que fue en 2004 cuando padeció cáncer de mama, pero gracias a los tratamientos y cirugías, radioterapias y quimioterapias, entre otros, logró salir exitosa.



En el marco del mes dedicado a la lucha del cáncer de mama, invitó a las mujeres a autoexplorase y a las féminas mayores de 40 años a que se realicen anualmente una mastografía.



"La diferencia para salir adelante de esta enfermedad es un diagnóstico oportuno, temprano, por ello es importarte que conozcan su cuerpo, que se autoexploren y vayan a su médico a realizarse los estudios correspondientes", subrayó.



Por su parte, Eliz Betancourt Muñoz, mujer de 34 años que fue diagnosticada con cáncer de mama, habló del tratamiento de quimioterapia que sigue desde el año pasado.



"Fue un golpe muy duro saber que tenía cáncer pero tenía que actuar y atenderme de inmediato. Por eso, el 21 de marzo del año pasado, me operaron y de ahí a la fecha han seguido una serie de tratamientos entre ellos las quimioterapias", detalló.



Explicó que hay diferentes tipos de quimioterapias pero que las "rojas" son las más fuertes, ya que son las que propician la caída del cabello, motivo por el cual Eliz luce sin melena.



"Al principio intenté utilizar unas mascadas en el pelo, pero me daba calor y me apretaban. Un buen día decidí mostrarme tal cual, sin pelo, y pensé que me serviría para agarrar color porque tenía muy blanca la cabeza y más morena la piel de la cara y así ya tomaría un mismo tono", platicó.



Reconoció la falta de cultura y sensibilidad por parte de la población para tratar o convivir con pacientes con cáncer, pues a lo largo de estos meses que decidió lucir su cabeza sin cabello, muchas personas se le quedan viendo y hacen comentarios.



"Yo recomiendo que a partir de los 20 años las mujeres empiecen a revisarse, que no tengan pena, que acudan con un médico para estar más seguras que todo está bien, pues en los tiempos actuales el cáncer de mama se está presentando en mujeres cada vez más jóvenes", puntualizó.