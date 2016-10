La parafimosis, enfermedad de algunos hombres

El padecimiento se produce únicamente en los varones no circuncidados y afecta con mayor frecuencia a los niños y a las personas mayores

CIUDAD DE MÉXICO (18/OCT/2016).- Para muchos hombres la parafimosis es un padecimiento muy doloroso, ya que es el estrangulamiento del glande por el prepucio.

Las personas que sufren de parafimosis no pueden tirar hacia delante el prepucio, ya que este se queda enganchado en la cabeza del pene provocando un doloroso estrangulamiento que restringe el flujo sanguíneo hacia el glande.

La prevención y la intervención temprana son elementos clave en la gestión de la parafimosis para que no dañe la salud de los genitales del hombre.

La parafimosis se produce únicamente en los varones no circuncidados y afecta con mayor frecuencia a los niños y a las personas mayores.

Hay que distinguir la parafimosis de la fimosis, una condición que no es de emergencia en la que el prepucio no puede ser retirado, es decir, no permite descubrir el glande. Si se deja sin tratar, la parafimosis puede tener consecuencias graves. Por tanto, si sospechas que puedes sufrir parafimosis, debes acudir urgentemente al urólogo.

Síntomas de la parafimosis

1.- La parafimosis es una emergencia urológica, el principal síntoma es el dolor en los genitales, ya que la falta de sangre causa que el glande cambie de color y se agudice ese dolor.

2.- El prepucio y el glande se inflaman, por tanto, hay una incapacidad para estirar el prepucio retraído sobre la cabeza del pene, provocando una inflamación dolorosa en el extremo y resto de los genitales.

Notarás también como un color rojo oscuro o azulado aparece en la punta del pene, por la falta de sangre.

3.- Entre los síntomas también se encuentran el dolor o molestia al tocar la zona del escroto, dificultad para eyacular, dificultad para orinar, decoloración o magulladuras de la punta del pene e incluso puede afectar a la salud del hombre con fiebre alta o alguna enfermedad.

En caso de que tengas estos síntomas no lo pienses más y acude al médico.