Tips para entrenar con pesas

El entrenamiento de pesas no sólo es bueno para la salud, sino que ayuda a bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO (18/OCT/2016).- No sé a ustedes, pero yo no sé levantar pesas, y el hecho de ir a un gimnasio sola y tratar de darle sentido a todas esas máquinas y pesas, me pone muy nerviosa, especialmente porque hay gente ahí que sí sabe cómo manejarlas y te juzgará cada movimiento.

Lo malo de esto es que el entrenamiento de pesas no sólo es bueno para la salud, sino que más adelante se volverá indispensable, tanto para bajar de peso, como para prevenir enfermedades o mejorar la salud. Sin embargo, no hay persona que vaya a decirte que sea fácil, sino todo lo contrario: ¡tiene su chiste!

No tomes decisiones drásticas en las primeras semanas: No tomes una decisión drástica mucho antes de intentar el entrenamiento de pesas, como comprar una membresía de un año. Se supone que sí, se va volviendo más fácil con el tiempo, pero las primeras semanas sentirás que no podrás seguir con la rutina. Obviamente querrás darte por vencida después de tanta fatiga y dolor, pero así como cualquier ejercicio, las pesas eventualmente se sentirán más naturales y tendrás más estabilidad y coordinación.

El dolor no necesariamente indica efectividad: Muchos novatos miden la efectividad de sus entrenamientos con qué tanto dolor reciben al día siguiente. Pero ese dolor es un indicador de daño muscular, lo cual es uno de los mecanismos (y el más importante) de tratar de construir músculo. Y es que el dolor está bien, pero en exceso podría evitar que des lo mejor de ti en la semana. Construir un cuerpo fuerte debería ser una meta a largo plazo, no sufrir de tanto dolor que no puedas caminar al día siguiente.

Tu dieta es esencial: Sin importar qué tanto progreso hagas en el gym, podrías sabotear tus esfuerzos si no sigues una dieta equilibrada. Cuanto estás haciendo pesas, la proteína es indispensable (para construir músculo), así como las grasas saludables y los carbohidratos (para tener energía). Una buena nutrición y entrenamiento son esenciales para tu salud y fuerza.

Tómatelo con calma: Cuando empiezas un programa de pesas, será difícil recordar la técnica apropiada… e intentar hacerlo sin saber cómo, sólo te lastimará. La mejor forma de asegurar un entrenamiento seguro a largo plazo es aprendiendo la técnica correcta para cada ejercicio, es decir, tienes que empezar con lo más básico por varias semanas. Así tendrás una base sólida para avanzar. Recuerda, calidad antes de cantidad.

Si no te gusta, haz otra cosa: Sonará loco, pero si no te gusta la rutina que te impusieron… busca otra. Después de probar con múltiples ejercicios y entrenamientos, tienes que encontrar uno que te guste y divierta. No será fácil, pero no puedes quedarte en algo que no disfrutes, de otra forma lo terminarás odiando.

Toma días de descanso: Todo el trabajo duro que le estás invirtiendo al gimnasio no te dará resultados impresionantes si no le das un descanso a tu cuerpo. Esto sucede porque el descanso asegura cambios psicológicos que sí funcionan. Lo más recomendable es tomarse 48 horas de descanso entre entrenamientos de pesas, y entrenar 3 veces a la semana y hacer un poco más de cardio.