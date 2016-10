Recomiendan evitar excederse en el consumo de agua

Beber demasiada puede provocar graves problemas a nuestro cuerpo

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- El experto Ramón Iván de Dios Pérez dijo que beber agua simple es uno de los hábitos que mejoran considerablemente la calidad de vida, pero hacerlo en exceso puede provocar desde pérdida de sales minerales esenciales para la vida, hasta riesgo de muerte por acumulación de agua en los pulmones.



El encargado del servicio de Admisión Médica Continua y Urgencias del Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco agregó que por lo anterior se recomienda consumirla de acuerdo con las necesidades de cada persona.



Manifestó que aquellos que se híperhidratan pueden requerir, en un primer momento, atención hospitalaria debido a la baja abrupta de sales minerales como el sodio y el potasio.



El experto detalló que irritabilidad, dolor de cabeza e incluso convulsiones son síntomas de este fenómeno también conocido como potomanía, cuando hay carencia de sodio.



"Pese a que el agua es una sustancia completamente necesaria para la vida, la persona no debe tomar más de la cantidad que le demande su cuerpo, de lo contrario pierde los electrolitos que de manera natural se encuentran en la sangre y que ayudan a la función de todas las células del organismo", apuntó.



De Dios Pérez añadió que cuando la sustancia faltante es el potasio, el paciente experimenta debilidad y parálisis ascendente (de las piernas hacia arriba), no obstante, casi siempre se trata de síntomas reversibles con apoyo médico.



Precisó que los casos más peligrosos son aquellos en los que la persona padece insuficiencia cardiaca o renal, porque una 'sobrecarga' de agua puede provocar la muerte.



"En estos pacientes la consecuencia de la potomanía puede ser un edema agudo de pulmón, potencialmente letal porque aumenta la cantidad de sangre en el cuerpo y el corazón no es capaz de bombearla".



Asimismo, aumenta la presión de los alveolos y esto deriva en el 'llenado' de los pulmones, y se presenta dificultad respiratoria, "el paciente puede fallecer, porque la evolución de este cuadro es muy rápida".



Destacó que beber agua simple es la mejor alternativa para la salud; sin embargo, beber dos litros al día es una recomendación estandarizada que cada persona debe consultar de manera particular con su médico tratante, a fin de que éste calcule la cantidad adecuada de acuerdo a complexión e índice de masa corporal.



"En algunas ocasiones será necesario beber menos líquido, en otras más", puntualizó el especialista.