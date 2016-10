¿Cuál es la verdadera edad de tu piel?

Es el órgano más expuesto a la contaminación, rayos UV, mugre y mala higiene

CIUDAD DE MÉXICO (15/OCT/2016).- Es obvio que la piel que tuviste a tus veite no es la misma que tienes a tus treinta. Dependiendo de los cuidados que tengas con ésta, podrías tener, o una piel de quinceañera, o una piel de edad avanzada. No, no es broma, estamos hablando del órgano más expuesto a la contaminación, los rayos UV, la mugre y tu mala higiene. ¿Cuánto daño crees que ha recibido a lo largo de tu vida?

Hace poco me invitaron a visitar las instalaciones de una clínica dermatológica y a pesar de que se especializan en todos los aspectos de la piel (estéticos, de salud, etc.), hoy quiero hablarles del ''check up'' digital de rostro que analiza el rostro a nivel dermatológico para darte a conocer todo el daño que le has hecho y cuál es la verdadera edad de tu rostro.

Independientemente de que quieras presumir que tienes 25 y una piel de 20, el propósito de este análisis es saber qué tan disciplinada y cuidadosa has sido con tu piel.

El ''check up'' digital de rostro, a través de una máquina especializada, te permite saber el estado más completo de tu piel:

• Estado de la piel y textura.

• Análisis de manchas en la piel.

• Medición de la profundidad de los poros en la piel.

• Medición de las arrugas en el rostro.

• Análisis de las alteraciones del pigmento de la piel.

• Registro de daño de rayos UV causados por el sol.

• Estudio de porfirinas y análisis bacteriológico de la piel facial.

• Evaluación gráfica de los resultados y comparación con datos estadísticos según tipo de piel y edad.

• Medición de calidad de pestañas.

• Podrías tener 30 años y una piel de 50. O al contrario, podrías tener 30 y una piel de 25.

Quita tú los fines estéticos del estudio, ¿Qué tanto crees que pueda decirte de tu salud? En primer lugar que no usas bloqueador solar… y esto puede provocar cáncer. Que se acumulan muchas bacterias en tu nariz, y que puedes eliminarlas con el tratamiento adecuado.

Somos mujeres… y para colmo mujeres mexicanas, así que la apariencia física no sólo es importante, sino hasta tiene mayor prioridad que la salud. Así que no hay pierde, sea por una razón o la otra, queda claro que la piel es importante y hay que cuidarla. No sólo a tu manera y con los #tips más básicos, sino acudiendo con especialistas cuando sea necesario (o para un chequeo regular) y, por qué no, consintiéndola de vez en cuando… porque seamos sinceras, ¡Vaya que se lo merece!

La piel es el órgano más grande del cuerpo; también es tu carta de presentación. ¿Qué edad quieres que tenga?