Hábitos nocturnos que te hacen subir de peso

Recuerda que no es malo comer por la noche, sólo hay que revisar lo que ingieres

CIUDAD DE MÉXICO (15/OCT/2016).- Estás haciendo lo necesario para llevar un estilo de vida saludable, entonces, ¿Por qué la báscula sigue mostrando el mismo número? Una posible respuesta a este horrible misterio podría ser tu rutina nocturna. Y es que los hábitos incorrectos podrían arruinar tu alimentación al comer y ver la tele al mismo tiempo: Varias investigaciones han demostrado que comer distraídamente afecta no sólo la cantidad de consumo, sino también el hecho de que recuerdes haber comido. ¿Nunca te ha pasado? Comes palomitas en el cine… ¡Y ni siquiera se te quita el hambre! Lo peor del caso es que no importa si tu botana es saludable, pues todotiene calorías, y en exceso te puede ayudar a subir de peso.

• Botanas no saludables: Si no puedes ver Stranger Things sin un bol de palomitas, está bien. Sólo asegúrate de contar esas calorías extra en tu total. Recuerda, no es malo comer algo en la noche, pero si eliges botanas refinadas o muchos azúcares, es obvio que tu estrategia te hará subir de peso.

• Un trago antes de dormir: El alcohol, además de ser rico en calorías vacías, interrumpe el ciclo del sueño. No importa que te relaje al principio, pues al final no te dejará dormir bien. Y como sabes, no dormir lo suficiente interfiere con las hormonas del hambre, las cuales provocan horribles antojos.

• Checar tu celular antes de dormir: La luz azul emitida por el celular, la laptop y televisión pueden afectar tu ciclo de sueño, así que se recomienda dejar el dispositivo mínimo una hora antes de dormir. Al no alcanzar la profundidad del sueño deseada, tu cuerpo no descansa… y si no hay descanso, no funciona correctamente para bajar de peso… ni para vivir.

• Esperar mucho para dormir: La mayoría de las personas necesitan entre siete y ocho horas de sueño, pero de acuerdo a un nuevo estudio, sólo dos tercios de la población lo logran. Y aunque muchos desvelados se enorgullezcan de no dormir, las horas de sueño pueden tener un mal impacto en su peso, el cual va empeorando con los años.

• Despertar muy tarde: Madrugar es difícil, pero deberías resistir la necesidad de saltarte el desayuno. No por nada el desayuno es la comida más importante el día, pues no sólo te da la energía que requiere la jornada, sino que también te ayudará a comer menos calorías.