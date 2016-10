Señales para saber si la terapia en pareja es necesaria

Consultar a un terapeuta brindará una sensación de estabilidad en un proceso caótico

CIUDAD DE MÉXICO (14/OCT/2016).- Aunque la terapia en pareja suele relacionarse con una relación en serios problemas y no parece de gran importancia para muchas personas, puede ser lo que una relación necesita para estabilizarse o dar fin a sus diferencias, por lo que es necesario aprender a identificar el momento en que se requiere ayuda de un profesional.

La infidelidad es un elemento importante, ya que lidiar con está situación es usualmente un detonante de reacciones abruptas. Consultar a un terapeuta puede brindar una perspectiva diferente a la que se tiene por culpa de los sentimientos volátiles generados en está situación. Al mismo tiempo brindará una sensación de estabilidad en este caótico proceso.

La interacción sexual también es importante. Incluso en un mundo donde hay películas como “50 sombras de Grey”, hay parejas que no se encuentran cómodas hablando de relaciones sexuales, y mucho menos haciéndolo. Un buen terapeuta sexual abrirá la conversación y puede brindar un vocabulario que la pareja no conoce; también puede ayudar a normalizar el problema y proveer un contexto científico para que no se sientan solos en este tipo de conflictos.

Los problemas financieros también deben ser considerados, ya que las personas lidian con el dinero de una manera diferente. Muchas veces las personas asocian el dinero con un miedo basado en su historia personal, lo cual puede ser territorio minado sin la ayuda de un profesional.

La mayoría de las personas estará de acuerdo en que las parejas multiculturales son de lo más normal, pero desafortunadamente no todos opinan lo mismo, por lo que los contextos drásticamente diferentes también pueden ser un detonante para considerar la ayuda de un profesional, antes de que se presente algún problema.

La terapia en pareja no siempre salvará una relación, ya que a veces ayudará a entender que lo que necesario es que la pareja deba tomar un camino separado en buenos términos. Esto es particularmente importante cuando hay niños involucrados.

Si la pareja está a punto de tomar una decisión muy importante también puede ser un buen momento. Aunque generalmente las parejas esperan a que haya una crisis para considerar terapia en pareja, también es buena idea anticipar los problemas que podrían generar las decisiones importantes, por lo que podrían ahorrarse muchas peleas y lágrimas.

Tomar terapia en pareja en una etapa temprana de su relación, como antes de mudarse juntos o casarse, ayudará a desarrollar nuevas herramientas para trabajar en su relación sin la necesidad de llegar a problemas extremos.