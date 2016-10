Inconvenientes del cigarro electrónico

Un estudio descubrió que no es una buena estrategia para dejar el cigarro

CIUDAD DE MÉXICO (13/OCT/2016).- Los cigarros electrónicos llegaron a cambiar el mundo; trataban una de las adicciones más poderosas del planeta, salvarían miles y miles de vidas, y harían un mundo mejor. Pero como te has dado cuenta:

No todos son creados igual: Para descubrir qué tan malo es el vapor que consumes, primero que nada debes saber qué aparato estás usando. Estudios anteriores han confirmado que todos los cigarros electrónicos tienen carcinógenos, pero un estudio reciente descubrió que la cantidad que respiras de químicos que provocan cáncer depende de tu aparato y qué tan viejo sea.

El primer y último soplo producen diferentes emisiones: Este mismo estudio descubrió que el primer y último soplo tienen diferentes niveles de toxicidad. De hecho, los investigadores también encontraron que las emisiones se incrementaban hasta 10 veces con cada soplo consecutivo.

Los sabores divertidos son más tóxicos: De acuerdo a un nuevo estudio publicado en el Diario del Control de Tabaco, los sabores son de lo peor. Resulta que los vapores con sabores tienen niveles más altos de toxicidad celular. De todos los sabores que hay, descubrieron que el de fresa era el peor.

Un voltaje más alto los hace más tóxicos: Todos los cigarros electrónicos necesitan baterías… después de todo son electrónicos. Si cambias los ajustes a un voltaje más alto, se afectará la producción de líquido y temperatura, volviendo el vapor más tóxico.

Son más populares en mujeres: De acuerdo a un estudio hecho en el 2013, las mujeres están más dispuestas a utilizarlos que los hombres. Por el momento no se sabe por qué exactamente, pero hay una conexión de género.

No hay forma correcta para dejar de fumar: Un estudio descubrió que el cigarro electrónico no es una buena estrategia para dejar el cigarro y es que tienen un 28% de menores probabilidades para dejar el hábito de la nicotina.

Incluso la versión sin nicotina puede causar cáncer: Incluso una exposición ligera a la nicotina del vapor es suficiente para causar daño celular. Así que, o es una, o la otra, pero la única forma de evitar el cáncer es dejar de fumar.

Las etiquetas de advertencia no siempre son certeras: Si vas a fumar con un cigarro electrónico, al menos deberías saber lo que le estás metiendo a tu cuerpo, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a un estudio, podría no ser lo más directo. Lo que pasa es que muchos presumen de no tener nada de nicotina… cuando en realidad sí la tienen. No es el caso de todos, pero sí de la mayoría.