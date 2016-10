Leer contrato, necesario antes de rentar un automóvil

Es básico tomar en cuenta los diferentes modelos, requisitos y necesidades

CIUDAD DE MÉXICO (13/OCT/2016).- Alquilar un automóvil es una buena opción de movilidad si se va a realizar un viaje de negocios o de placer, pero es básico tomar en cuenta los diferentes modelos, requisitos y necesidades.



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa que para rentarlo, ya sea por Internet o en persona, primero se debe elegir el modelo con base en el número de pasajeros y equipaje, o si se prefiere con aire acondicionado.



Recomienda primero comparar precios, ya que se pueden encontrar diferencias considerables entre una empresa y otra por el mismo tipo o modelo de vehículo, así como aprovechar los descuentos que hay al pagar en línea.



Asimismo, se debe analizar si se contrata el servicio por día, semana o mes y cubrir con los requisitos que solicitan, como identificación oficial, edad mínima, licencia vigente para conducir y contratar con la empresa un seguro de daños a terceros.



Señala que hay que pagar un porcentaje o el total del monto de la renta y el depósito de seguridad, y aunque la mayoría de arrendadoras prefiere tarjeta de crédito, algunas aceptan de débito y efectivo.



No obstante, exhorta a no dejarse llevar por la emoción o las prisas, y leer detenidamente el contrato antes de firmarlo y, sobre todo, poner atención a los cargos adicionales, así como en la fecha y la hora límite de devolución.



Cuando la empresa entregue el vehículo, destaca, se debe revisar que éste se encuentre en perfectas condiciones y checar el nivel de combustible que contiene, pues se deberá regresar con la misma cantidad.



Por último, indica que en caso de que no se esté seguro de la unidad proporcionada, se puede solicitar un cambio, o bien, si se le encuentran defectos, es necesario dar aviso; asimismo, se debe preguntar por el procedimiento en caso de avería, accidente o robo.