Reglas para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO (12/OCT/2016).- Si siguieras todas las reglas que has leído para bajar de peso, comerías más de todo, menos de todo, antes, después o nada en lo absoluto.

La grasa te salvaría y te mataría, los carbohidratos te volverían más llenita y delgada, y la proteína te daría un six pack y te pondría en diálisis. En resumen, hay mucha información al respecto y prácticamente toda es contradictoria. ¿Qué es lo que necesitas en realidad?

1. Bajarle a las calorías: El debate de carbohidratos bajos en grasa o pocas calorías se resume en esto: Tienes que comer menos calorías de las que quemas para bajar de peso. Cada estudio que he leído, cada nota que he hecho, todo se simplifica en esa regla tan sencilla. Y la dieta perfecta es aquella que puedas realizar, ya sea con menos grasas, carbohidratos, o una combinación de ambas.

2. Usa suero para evitar el hambre: Los alimentos ricos en proteína te mantendrán llena por más tiempo. Y entre más llena estés entre comidas, más fácil evitarás los antojos. La mejor comida para destruir el apetito es la proteína de suero de leche. Éste lo puedes encontrar en centros especializados en nutrición como GNC. Con el suero te puedes hacer una malteada junto con fruta y tu peso será el primero en verse afectado, pero de buena manera.

3. Come más proteína: Cuando comes, tu cuerpo tiene que gastar calorías en digerir la comida. La proteína causa que ese fuego interior arda con mayor intensidad, seguido por los carbohidratos y la grasa. La proteína animal incrementa esta termogénesis más que la proteína animal, así que la CARNE es tu mejor opción. Mi recomendación, de proteína, es el huevo y el pollo, pero no estás limitada a comer puerco o res, especialmente durante la comida.

4. Nada de carbohidratos refinados: No hay dietista que vaya a recomendarte los carbohidratos refinados, así como el refresco y el pan bajo en fibra. Entre tanto pecado en la maquinita, deberás recordar que la coca cola y los pingüinitos suben el azúcar en la sangre, y éste fomenta el hambre después de un rato.

5. Come más fibra: Cuando hay fibra en tu estómago, la comida tarda más tiempo en entrar a la sangre, y los niveles de azúcar en la sangre permanecen nivelados. El beneficio es que tendrás un suplemento de energía consistente y menos hambre. La única desventaja es que podrías estreñirte.

6. Agrégale a tu dieta más pescado, nueces y semillas: Cada año se encuentran más beneficios de las grasas de Omega 3, las cuales se encuentran en el pescado, las nueces y las semillas. Entre los tantos beneficios se encuentra la disminución del riesgo de tener enfermedades del corazón, diabetes e inflamación.

7. Haz un plan: La verdad es que no puedes decir: “voy a hacer dieta” de un día para otro. Necesitas un plan hecho con base en tus gustos y preferencias. Yo no puedo ofrecerte un régimen a tu medida, pero sí puedo darte unos tips: primero que nada, tus comidas y botanas deben basarse en proteína (pescado, huevo, lácteos y carnes). También deberías comer de 5 a 6 veces al día. Por último, pero no menos importante: no elimines la grasa de tu dieta… ella no es la enemiga.