¿Y tú, sales sin desayunar?

CIUDAD DE MÉXICO (12/OCT/2016).- Todos los días las mañanas están divididas entre dos tipos de personas, las que desayunan antes de salir de casa y las que no ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Cuántas veces sales sin tomar nada o apenas el café con pan? El desayuno es una fuente importante de energía que usaremos para desempeñar nuestras actividades intelectuales y físicas, así que es necesario ingerir alimentos que nos nutran y que nos ayuden a iniciar nuestro día a día.



Hasta ahora no se ha demostrado que una persona tenga algún padecimiento por saltarse el desayuno, pero desayunar "se nota", la gente que tiene la correcta costumbre de hacerlo, arriba a su destino; escuela, trabajo o gimnasio, con mucho mejor humor y semblante, que quién no lo hizo.



El desayuno es el alimento que no debemos dejar pasar si queremos poder concentrarnos y desempeñar de la mejor manera posible nuestras funciones.



Seguramente a todos nos ha pasado que debido a las carreras matutinas, en alguna ocasión nos hemos saltado ese alimento, pero tras un par de horas despiertos, nuestro cuerpo empieza a solicitar el combustible necesario para que trabaje "la máquina perfecta", entonces es momento para desayunar.