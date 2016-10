Tratamiento cetogénico beneficia a pacientes con obesidad

El plan es a base de alimentos con un elevado contenido de proteínas y con un bajo contenido de grasas y carbohidratos

ACAPULCO, GUERRERO (09/OCT/2016).- El tratamiento cetogénico, a base de un aporte de proteínas cambiará la vida del paciente con enfermedades crónico degenerativas y también ayuda a las personas con obesidad.



La nutrióloga Lilia Aldrett dijo que un tratamiento cetogénico es a base de alimentos con un elevado contenido de proteínas y con un bajo contenido de grasas y carbohidratos y que además va acompañado de productos funcionales.



Entrevistada durante los trabajos del XIX Congreso Nacional de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional que se celebra en este puerto, la especialista dijo que los productos funcionales acompañados de una dieta de verduras y proteínas ayudan a los pacientes con enfermedades de diabetes, hipertensión y otros padecimientos crónicos degenerativos a tener una mejor calidad de vida.



"Los productos funcionales lo que hacen es que contribuyen a bajar en nuestro cuerpo los niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar , la presión baja, nos ayuda a que podamos bajar la grasa del cuerpo, quemarla aceleradamente entre seis a ocho kilos cada cuatro semanas y dos talla de ropa", precisó.



La especialista en nutrición, señaló que un tratamiento cetogénico cambiará la vida del paciente, la economía de la familia que se vería beneficiada porque el paciente no tendría los efectos secundarios de la degradación fisiológica física por las enfermedades como un diabético que empieza a tener insuficiencia renal o que empieza a tener alternaciones neurológicas.



Refirió que los productos funcionales también incluyen verdura y proteínas que se pueden mezclar para acelerar la quema de grasa.



Dijo que la obesidad es muy costosa, no por el punto de bajar de peso, sino por todos los medicamentos que se requieren para la hipertensión, diabetes y todas las enfermedades que tienen que ver con la diabetes, como la hipertensión.



Explicó que un paciente con hipertensión y con diabetes es más probable que tenga un infarto, un evento vascular cerebral y costo social para su familias.



El estar sano, dijo, significa que no vas a tener enfermedades crónica degenerativas, y advirtió que los productos milagro no van a resolver la enfermedad porque los pacientes solo buscan tomar una pastilla para bajar de peso y seguir con el mismo estilo de vida.



Sin embargo, señaló que lo que se tiene que hacer cuando una persona tiene obesidad o una enfermedad crónico degenerativo es "reeducarnos" en el estilo de vida, y eso significa que el 80 por ciento de la alimentación debe de ser sana y solo el 20 por ciento se puede desfasar un poquito.



"Son recomendables los productos funcionales que ayudan a llegar más rápido a esa meta, y por eso se va suplementar. Las dietas tradicionales fracasan porque son lentas y aburridas, y este tratamiento es tres veces más rápido que una dieta convencional, y el tratamiento citogénico, es un tratamiento de aporte proteico".