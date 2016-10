Personas con esclerosis múltiple pueden llevar vida normal

En la actualidad existen medicinas avanzadas que pueden contener el deterioro que provoca la enfermedad

GUADALAJARA, JALISCO (09/OCT/2016).- Erwin Chiquete Anaya, doctor en Ciencias y especialista en Neurología, afirmó que la esclerosis múltiple (EM) se puede contener para que quien la padece tenga la posibilidad de una vida normal y pueda vivir los mismos años de quien no la padece.



En entrevista, refirió que sin embargo, la estadística en México es que las personas con EM viven 7.6 años menos, pero lo cierto es que en la actualidad existen medicinas avanzadas que pueden contener el deterioro que provoca la enfermedad.



Resaltó que si se tiene un diagnóstico oportuno y un apego al tratamiento, se puede prolongar la calidad de vida en los pacientes, así como disminuir el progreso de la enfermedad.



Chiquete Anaya, quien es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" e integrante activo de la Academia Mexicana de Neurología, lamentó que se trate de una enfermedad que afecta primordialmente a la gente joven.



"La EM afecta a l0 y 15 mexicanos por cada 100 mil habitantes, pero la parte importante es que la padecen personas jóvenes que pueden sufrir discapacidad y trastornos de la mente, ya que 70 por ciento de los casos en el mundo, tienen entre 30 y 50 años de edad", dijo.



Insistió en que en México ya existe una alta tecnología para hacer el diagnóstico de la EM. "Para detectar la enfermedad necesitamos de un estudio que es la resonancia magnética y otros complementarios, pero la resonancia es el más indispensable", apuntó.



Comentó que el tratamiento es de contención, es decir, se controla la aparición de más daños. Por ello, advirtió, el tratamiento oportuno es de vital importancia porque no se puede detener una vez que hay un déficit, entonces la persona debe ser atendida a tiempo.



Dio a conocer que la EM es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, es decir del cerebro, de la médula espinal y del cerebelo que es de tipo inmune.



"Son las defensas del organismo las que se confunden y empiezan a atacar los componentes del cerebro, estos componentes son la mielina que es una parte del cerebro que cubre a las neuronas y que las hace trabajar mejor", detalló.



Agregó que las neuronas necesitan esta cobertura de mielina para poder trabajar y comunicarse entre ellas, "si la mielina esta faltante entonces pueden venir síntomas de disfunción del sistema nervioso como problemas para mover una extremidad".



Añadió que también pueden registrarse problemas para comunicarse, para idear adecuadamente, para hacer ciertas operaciones matemáticas, recordar hechos o datos, además trastornos sensitivos del equilibrio, de la marcha y para controlar esfínteres.



Chiquete Anaya manifestó que lo trascendente es que existen tratamientos oportunos y adecuados, como las terapias modificadoras orales que coadyuvan a preservar la calidad de vida de los pacientes con EM, pero, advirtió, es necesario que sean medicamentos con estricto control de calidad.



Comentó que aunque se trata de una enfermedad altamente incapacitante, el objetivo es evitar esa situación con un buen diagnóstico y tratamiento adecuado, con el fin de que el paciente no pierda años productivos y de vida familiar.