Preguntas sexuales que debes hacer antes de casarte

¿Qué defines como infidelidad? Podría sorprenderte conocer el concepto de infidelidad que tiene tu pareja

CIUDAD DE MÉXICO (08/OCT/2016).- Dicen que el sexo de casados es el mejor. No lo sabría, pero según los expertos, el matrimonio, en su principio, ofrece una vida sexual completamente nueva y con mayor profundidad. Pero aunque pienses que estarás a nada de tener el mejor sexo de tu vida, es importante que resuelvas todas tus dudas (sexuales) primero.

¿Con qué tanta frecuencia te gustaría tener sexo? ¿Esperas que tu deseo sexual sea el mismo que el de tu pareja? ¡La sorpresa que te espera! En primer lugar, los hombres tienen un mayor libido por naturaleza, y en segunda, ambos son personas completamente diferentes que llevan vidas y estilos de vida distintos. Desafortunadamente esto es algo que deben aclarar, pues tu podrías quedar satisfecha con una sesión apasionada a la semana, y él podría requerir mínimo una vez al día.

¿Qué fantasías sexuales te gustaría llevar a cabo? Todos tienen fantasías sexuales… pero hay personas muy penosas que nunca las admitirían. Sin embargo, no debería ser tu caso, pues no tu galán no debería juzgarte. Es importante que exploren este factor de su sexualidad y, en caso de ser posible, lo tomen como una posibilidad.

¿Qué sientes con respecto a los juguetes sexuales? Los bajones sexuales usualmente son el resultado de la rutina sexual. Y con el tiempo es bueno tener una gran variedad de opciones para mejorar la experiencia, incluyendo los juguetes sexuales. Si nunca los has utilizado, sería bueno que estuvieras al menos abierta a intentarlo, pues las posibilidades que ofrecen son vastas y placenteras.

¿Qué defines como infidelidad? Te sorprenderá conocer el concepto de infidelidad que tiene tu pareja. Y esta es una conversación crítica, pues parece que sucede en cada lugar. ¿Chatear con un desconocido atractivo es serle infiel? ¿Recibir un baile erótico en un trip club? ¿O jugar en línea con un amigo que sabes que le gustas? Todas estas preguntas podrían abarcar sentimientos de celos, deseo y un nivel de monogamia que ambos deberían recalcar.

¿Qué tal el porno? Es imposible alejarse del porno en la actualidad, y muchos ya están tan acostumbrados, que ni siquiera les saca un gesto de sorpresa. Desafortunadamente, cuando se esconde el porno, provoca sentimientos de resentimiento y enojo. Para evitarlos, ambos deberían hablar al respecto. ¿Y si quieren verlo juntos? ¿O si él quiere verlo cuando no estás?