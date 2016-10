Curiosidades del miembro masculino

Muy pocas de las muejeres realmente saben mucho sobre los hombres

CIUDAD DE MÉXICO, (07/OCT/2016) .- Bueno chicas, hay que admitirlo; aunque apreciemos al miembro masculino por lo que puede ofrecer (cuando sea bien utilizado), muy pocas de nosotras realmente sabemos mucho sobre él. Y si a ellos les pedimos que se especialicen en el arte del clítoris, tal vez sería hora de hacer lo mismo por ellos.

Hay 2 tipos de penes, los que “crecen” y los que “presumen”. El pene que “crece”, cambia mucho en tamaño una vez que tiene una erección, y el que sólo “presume”, se ve lo suficientemente grande flácido, pero ya no crece más una vez que la circulación de la sangre baje.

Los hombres más guapos tienen esperma más fuerte: Un estudio hecho en España demostró que, extrañamente, existe un gran vínculo entre la fortaleza del esperma y los atributos masculinos más atractivos para las mujeres.

Fumar empequeñece al miembro: ¿Tu galán tiene el mal hábito de fumar? Pues de acuerdo a varios reportes, fumar puede reducir el tamaño del miembro hasta un par de centímetros, pues el cigarro calcifica los vasos sanguíneos y la erección requiere que la circulación haga lo suyo ahí abajo. Una razón más para dejar la adicción.

El prepucio tiene su propósito: A comparación de lo que se cree, el prepucio en realidad sirve de algo, y es que actúa como un lubricante natural, tiene un millón de terminaciones nerviosas (como el clítoris) y también protege el glande de perder sensibilidad.

El orgasmo masculino dura más o menos 6 segundos: ¿Nunca te habías dado cuenta que su orgasmo dura menos que el tuyo? Pues resulta que el clímax masculino dura tan sólo 6 segundos, mientras que el femenino puede durar hasta 23.

La eyaculación viene de la médula espinal: La eyaculación tiene muy poco que ver con el cerebro y mucho que ver con la médula espinal, que es de dónde viene la orden de eyacular.

La circuncisión no se practicaba por religión: Aunque parezca mentira, la mayoría de las culturas del mundo no practicaban la circuncisión por cuestiones religiosas. De hecho, se volvió popular a partir de 1800 pues los doctores creían que era una buena forma de evitar que los hombres se masturbaran con tanta frecuencia.

La parte más sensible está debajo de la cabeza del glande: ¿Cuál es la parte más sensible del pene? La mayoría de los hombres consideran que está debajo de la cabeza del pene. Si no es el caso de tu galán, te recomiendo experimentar y explorar su miembro.

Kellogs fue inventado para detener la masturbación: ¿Te gusta el cereal Kellogs? Pues seguro no sabías que el cereal fue originalmente inventado por un doctor americano que creía que, incluyendo un cereal así en la dieta de los niños, éstos dejarían de masturbarse.

Los vibradores también sirven con los penes: Los vibradores son especialmente útiles para los hombres que tienen problemas de eyaculación precoz.