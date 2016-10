Emoción restablecida

Cuando las sensaciones de conducir un buen auto ya no estén, el Audi RS7 Performance Pack las regresará

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2016).- Probablemente el exterior del Audi RS7 no haga justicia a lo que obtenemos de él en la hora de conducirlo, porque éste es un superauto disfrazado de familiar, uno de esos cohetes que nos abre sonrisas, transforma el día en algo extraordinario y nos devuelve el gusto por los coches. Y ni siquiera hay que andar rápido para hacerlo.

Por fuera, naturalmente la base es la del precioso A7, que en nuestra opinión es el cupé de cuatro puertas mejor logrado del mercado global. Por dentro, los terminados muestran que Audi sigue siendo la referencia entre las tres grandes alemanas premium, con materiales bien elegidos, un diseño simple y eficiente y una sensación general de confort y lujo, como debe de ser en un auto cuyo precio rebasa los dos millones de pesos.

Naturalmente el espacio es más abundante en la parte delantera, donde el piloto -y pocas veces esta denominación encaja tan bien- y su acompañante tendrán el cuerpo abrazado por los magníficos asientos y un entorno elegantemente deportivo. Atrás los más altos sufrirán un poco con el espacio para la cabeza, pero éste es el momento en el que debemos recordar que se trata de un cupé, aunque tenga cuatro puertas. El que busque espacio absoluto, lo va a encontrar en un A6. O en un A8 si puede y está dispuesto a pagarlo.

Todos, sin embargo, al menos en la versión que probamos, estarán absolutamente deleitados con el sistema de sonido Bang & Olufsen, uno de los mejores de la industria, ayudado también por la forma del RS7, que le confiere una excelente acústica.

Pero estos son sólo detalles en un coche que está hecho para complacer mucho más al conductor que a cualquier otra persona. Porque más importante que el diseño exterior, mucho más relevante que los impecables acabados y, por encima de todo, más placentero que el Bang & Olufsen es el ruido del estupendo motor que vive bajo el cofre.

Corazón gigante

Si Zeus condujera, seguramente bajo el cofre de su auto habría un motor de ocho cilindros, como hay en el RS7. Sus 4.0 litros usan un turbo gemelo para sacarle nada menos que 605 caballos de fuerza. El torque de 553 libras-pie es tan brutal que en 3.6 segundos ya estará rodando a 100 km/h. Y si no estuviera limitado a los 250, no necesitaría mucho espacio para rebasar a la tercera centena de kilómetros por hora. Rebasar en carretera es uno de los placeres más especiales que nos pueden otorgar este conjunto de motor y caja de cambios automática de ocho velocidades. El torque responsable por esto es tan abundante que rebasa al que tiene el R8 V10, para que se tenga una idea.

Ponga a su lado un Mustang GT 350, incluso un Hellcat y este alemán parecerá un “Muscle car”, un auto para llegar más rápidamente al siguiente semáforo. Pero cuando lleguen las curvas, donde el Dodge ya desistió de la carrera por saber que no es su terreno, incluso el fabuloso potro de Ford quedará atrás ante el agarre fenomenal del RS7.

No piense que por ser un Audi no transmite sensaciones de un auto con poder sólo en las ruedas traseras. Sí, éste tiene fuerza en las cuatro ruedas, pero en conducción normal 60% de la potencia va hacia atrás y al ser exigido, hasta 85% de su enjundia llega a las ruedas posteriores.

Comparado a sus rivales más directos, que no están en Dodge o Ford, obviamente, el RS7 aún sale adelante. Es más bonito (sí, esto es subjetivo, ya lo sabemos), mejor terminado, más rápido y hasta menos costoso que sus enemigos de BMW y Mercedes-Benz. Pero también es mejor hecho, más rápido y más divertido que un Serie 6 Grand Coupé o un Mercedes CLS. El RS7 no es la alternativa más barata ante esos tres, es la mejor. Tan bueno es, que incluso el Panamera no puede dormirse muy tranquilo ante la presencia incómoda de este “primo distante”.

A veces, en este trabajo de probar automóviles, pasamos por etapas en las que conducimos muchos coches que son infinitamente más relevantes para la gran mayoría de los consumidores. Y nos gusta. Pero también nos va destruyendo un poco la pasión por un buen automóvil. Por fortuna, de vez en cuando, aparece un RS7 para rescatarnos y devolvernos el placer de conducir.