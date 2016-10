Exhortan a prevenir enfermedades propias de época de lluvias

Piden evitar la exposición a los cambios bruscos de temperatura y extremar medidas de higiene

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (06/OCT/2016).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua pidió evitar la exposición a los cambios bruscos de temperatura y extremar medidas de higiene, tanto personales como al preparar alimentos, para prevenir infecciones respiratorias o gastrointestinales



El coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS Chihuahua, Ismael Rodríguez Chávez, dijo que la prevalencia de humedad en la mayor parte del estado facilita que proliferen los virus y aumenta el riesgo de contraer gripe o catarro común (rinofaringitis).



Añadió que la presencia de bacterias y parásitos eleva la incidencia de contraer enfermedades en el aparato digestivo y desarrollar gastroenteritis o salmonelosis, entre otras, por la contaminación del agua y la escasa o nula higiene al cocinar.



El especialista del IMSS explicó que la fiebre mayor a 38 grados, malestar general, afección en la garganta y secreción nasal, son síntomas de infección en vías respiratorias.



El médico chihuahuense anotó que vómito, diarrea, falta de apetito, dolor muscular y fatiga indican un padecimiento gastrointestinal.



Ante cualquiera de estas situaciones, Rodríguez Chávez subrayó la importancia de no automedicarse para evitar complicaciones en la salud y acudir de inmediato con el médico familiar o Servicio de Urgencias de los hospitales generales del IMSS.



Destacó que en el caso de las infecciones en vías respiratorias, éstas pueden evolucionar a faringoamigdalitis, rinosinusitis y otitis media, hasta llegar a un cuadro más grave como la neumonía o bronconeumonía.



Refirió que los niños menores de tres años y los adultos mayores son más vulnerables a contraer estas infecciones.



No obstante, resaltó que por la contingencia provocada por los fenómenos naturales la población general podría padecer un cuadro de infección gastrointestinal o en vías respiratorias, por lo que es preciso adoptar las medidas preventivas.



También recomendó la limpieza frecuente de manos, lavar y desinfectar frutas y verduras, consumir lácteos pasteurizados y de preferencia alimentos enlatados, evitar comer en vía pública.



Alertó que si estos males no son atendidos pueden agravarse, de ahí la importancia de acudir a su Unidad de Medicina Familiar.



Puntualizó que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con los especialistas, personal de salud, insumos, infraestructura y equipamiento necesario para atender a la población ante la contingencia provocada por las intensas lluvias.