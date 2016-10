Hábitos que están arruinando tu piel y tus poros

Existen ciertos hábitos que hacen que te veas más grandes de lo que realmente eres

CIUDAD DE MÉXICO (05/OCT/2016).- El punto es que todas tenemos poros, y todas nos hemos molestado con ellos en algún momento. Tomando esto en cuenta, hay que mencionar que existen ciertos hábitos que hacen que se vean más grandes de lo que realmente son y provoquen problemas dermatológicos.

Te tocas mucho la cara y los barritos: Si tu meta es tener menos barritos y poros más pequeños, deja de tocarte la cara. Cuando la aprietas y la estiras, contribuyes a la formación de líneas de expresión, inflamación e irritación, los cuales afectan el tamaño de los poros a largo plazo. Los movimientos bruscos y la presión hacen que las bacterias, el aceite y las impurezas se trasmitan de las manos al rostro, poniéndolo en riesgo de algo más grave.

Olvidas desmaquillarte antes de dormir: Sabemos que esto lo has escuchado anteriormente, pero siempre valdrá la pena repetirlo: desmaquillarte es un paso esencial para dejar respirar a la piel y limpiarla, no sólo de maquillaje, sino también de aceites, contaminantes, mugre y suciedad. Esto no sólo provocaría acné, sino que también acelera el proceso de envejecimiento de la piel y alarga los poros.

No te exfolias: La mejor forma de limpiar los poros es a través de una exfoliación. Esto sucede porque los limpiadores no retiran todas las células mueras que se acumulan durante la semana, pero la exfoliación, al menos una o 2 veces a la semana, ayuda a retirar las impurezas, tales como aceites, previene el acné y hace que los poros se vean mucho más pequeños.

Usas el maquillaje incorrecto: Será tentador cubrir esos poros con una base y corrector, pero cualquier producto que bloqueé los poros solamente terminará saturando la piel. Es por eso que lo más recomendable es evitar aplicar productos con cera, aceites y mantequillas dentro de la fórmula. Lo ideal, en tu caso, es el maquillaje mineral, pues no sólo evita efectos secundarios, sino que también es buenísimo para condiciones de la piel y el acné.