Alertan por aumento de casos de ceguera por diabetes

La enfermedad es la causa número uno de pérdida visual irreversible en el mundo

LEÓN, GUANAJUATO (03/OCT/2016).- La diabetes se convirtió en la causa número uno de ceguera y de pérdida visual irreversible en el mundo, reveló el presidente de la Asociación Mexicana de Retina (AMR), José Luis Rodríguez Loaiza.



Entre las consecuencias más comunes que desarrollan los pacientes con diabetes se encuentra la retinopatía diabética, que consiste en un problema bascular, que derivado de la alteración de la glucosa, provoca que se generen alteraciones a nivel de la membrana basal.



La membrana basal da soporte al vaso del ojo y al presentarse afectaciones modifica la función de la retina, debido también a que no hay una buena oxigenación a causa de la diabetes, explicó Rodríguez durante la edición 35 de la Reunión Anual de Retina.



"Al no haber una buena oxigenación, el mecanismo de la retina es desarrollar vasos de neoformación con el fin de llevar más oxígeno a esas zonas de retina, que no lo reciben", señaló el retinólogo.



"El problema es que estos vasos son deformes y de mala calidad, los cuales se rompen con facilidad, entonces, comienzan los sangrados dentro del ojo y crecen con tejidos fibrosos, lo que provoca que se pueda contraer o desprender la retina; esto es la causa porque el paciente diabético se queda ciego", agregó.



Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los especialistas es la desinformación de los pacientes con diabetes, lo que provoca que lleguen a pedir atención médica cuando los daños son avanzados.



Ante esta falta de información, el médico recomendó a la población que luego de ser diagnosticada con diabetes se realice el estudio llamado fondo de ojo.



Este examen se realiza mediante unas gotas que dilatan la pupila, lo que permite a los oftalmólogos revisar con mayor precisión el interior del ojo y determinar con exactitud el padecimiento.



"La persona con retinopatía diabética primero tiene que ir con su oftalmólogo para que lo estadifique, pues existen diferentes grados que son leve, moderada, severa y avanzada", apuntó Rodríguez en una entrevista.



"No existen síntomas, si a una persona se le diagnostica diabetes debe de ir con su oftalmólogo. A modo de prevención, las personas deben acudir por lo menos una vez al año", indicó Rodríguez.



No obstante, las personas que padecen retinopatía diabética, además de acudir de manera periódica con su oftalmólogo, también deben mantener un control estricto y los niveles de azúcar estables, a fin de que los especialistas puedan detectar los cambios.



En tanto, el gerente médico del área de Oftalmología de Bayer de México, Francisco Javier Nava Tapia, mencionó que una de las complicaciones más frecuentes que trae consigo la retinopatía diabética es el Edema Macular Diabético (EMD).



Nava explicó que este edema ocurre cuando los vasos sanguíneos de la retina filtran el líquido y proteínas hacia la macula, parte central de la retina responsable de la visión central, lo que provoca inflamación y pérdida de la función visual.



El cirujano oftalmólogo indicó que la farmacéutica Bayer, tras varios años de investigación, creó la molécula Aflibercept, la cual mejora la calidad de vida de los pacientes con EMD al permitirles realizar actividades que antes no hacían a causa de una mala visión.



El médico enfatizó que además de la retinopatía diabética está la del prematuro que afecta a los niños recién nacidos y que pesan menos de un kilo, así como la degeneración macular ligada con la edad.



Por su parte, la doctora Vanesa Flores Peredo, miembro de la AMR, anunció que como parte de las actividades para concientizar a la población sobre la retinopatía diabética se llevará a cabo la Primera Carrera del Día D es Hoy el domingo 27 de noviembre.



El evento tendrá lugar en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México y forma parte de la campaña informativa de la AMR, en la cual se darán cita doctores, pacientes y el público en general, en una caminata de tres kilómetros y una carrera de cinco.