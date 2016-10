Un decálogo para adentrarse en el miedo en la literatura

La librería del FCE 'José Luis Martínez' albergará el taller 'Miedo en 10 obras'

GUADALAJARA, JALISCO (02/OCT/2016).- En la librería del Fondo de Cultura Económica José Luis Martínez se realizará un taller de lectura y análisis de novelas y relatos del género. Esta es la segunda ocasión en la que el escritor José Homero impartirá dicho taller, con la diferencia de que ahora por cuestiones de tiempo serán 10 las obras a analizar: “Es una perspectiva personal sobre cuáles serían las obras más importantes en el género del terror… Sé que elegir 10 obras es un poco una limitación, pero es también una introducción”, comentó en entrevista el escritor.

Uno de los libros que se verán es “La narración de Arthur Gordon Pym”, única novela de Edgar Allan Poe y un texto y autor que influyeron el género: “Es la primera novela que transforma el género de terror, para entonces se consideraba una novela gótica. Con Poe creo que da inicio un horror moderno que no tiene nada de sobrenatural, es estrictamente natural: enfrenta desde el naufragio hasta el canibalismo”.

Otras obras que se verán son “Drácula de Bram Stoker”, narrativa breve de H.P. Lovecraft (“Lo considero mejor cuentista que novelista”), “El gran dios Pan” de Arthur Machen (“Me parece que es más moderno… Es, por ejemplo, el escritor que más admira Guillermo del Toro. Está detrás de la composición de El laberinto del Fauno”), Henry James y su “Otra vuelta de tuerca” (“Creo que es la novela de fantasmas más perfecta; aunque para el aficionado duro del género le puede parecer que tiene muy poco terror”), además de obras literarias más recientes, como Eso de Stephen King, El aro de Koji Suzuki y Déjame entrar de Jon Ajvide Lindqvist, que han tenido adaptaciones cinematográficas.

Una idea preconcebida sobre este género es que es “para adolescentes” solamente, pero no toma en cuenta el gran valor literario de los textos clásicos. Sobre Machen, por ejemplo, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges expresaron que sus narraciones se mantenían sólo con base en el estilo. De su obra, Homero agregó: “Tiene algo muy importante: la influencia de las antiguas civilizaciones puede estar presente. Eso se verá en Carlos Fuentes, “La región más transparente”… A veces la gran literatura también termina alimentando el género de terror: “Fantasmas” de Peter Straub. Es una novela que técnicamente se puede comparar a cualquier novela posmoderna, con flujo de consciencia, metatextual y que dialoga con toda la tradición de terror y también con la novela seria. Va más allá de esa idea del subgénero. Es justo lo que llamaría clásicos: existe mucha literatura, también hay best sellers con los vampiros actuales, pero no hay una calidad literaria comparada con estos otros autores”.

Para José Homero, los subgéneros han tenido una reivindicación: el género policiaco y la ciencia ficción han pasado de ser best sellers a integrar el canon literario de cada país. Algo similar ha sucedido con el género de terror, aunque la crítica “seria” se ha demorado en ese proceso: en Estados Unidos Edgar Allan Poe fue considerado como uno de sus grandes escritores hasta la década de los cincuenta del siglo XX, mientras que H.P. Lovecraft entró hasta los años ochenta, en parte por la labor crítica de S. T. Joshi, “Un gran erudito del terror”, dijo Homero.

Igualmente, no toda la crítica pondera la obra de Stephen King, pero igual que Poe y Lovecraft tuvieron su reivindicación, para José Homero King también la tendrá: “Antes de su muerte va a ser considerado un clásico vivo”.

Los análisis y comentarios del tallerista son sobre las características del género, con elementos sobre el contexto histórico, sin emplear lecturas de género, psicológicas o sociocríticas, como se han leído en muchas ocasiones este tipo de literatura. De ello, Homero apuntó: “Se han leído con lecturas colonialistas, sobre racismo. A quien más se ha explotado con un punto de vista psicoanalítico es Henry James con ‘Otra vuelta de tuerca’. ‘Drácula’ también se ha visto desde una perspectiva colonialista: el monstruo que viene desde la Europa más atrasada a instalarse en el corazón del imperio, o con una percepción misógina o incluso feminista”.

Sumado al análisis por separado de cada una de las obras, la dinámica del taller propone analizar los vínculos entre las mismas obras expuestas o con otros clásicos, como “Las noches arábigas, que nosotros las conocemos como ‘Las mil y una noches’, ese libro que aparece desde 1840 influyó la manera en que se escribía la literatura inglesa. Por eso se ven esas perspectivas separadas, son como cuentos. También analizamos las relaciones intertextuales entre los fantasmas como Straub y Eso de King. Hay relaciones ‘raras’: Straub es lector de Carlos Fuentes, puede parecer insólito”.

SOBRE EL TALLERISTA

José Homero nació en Veracruz (1965), es licenciado en Letras Españolas por la Universidad Veracruzana. Entre sus obras se encuentran ensayos como "La construcción del amor" y poesía: "Sitio del verano" y "Vista envés de un cuerpo", entre otros.

Actualmente trabaja un texto sobre las obras que expone en el taller. Ha merecido en dos ocasiones becas para el Programa de Jóvenes Creadores (1993-1994 y 2000-2001) del FONCA.

Serán 16 sesiones de dos horas cada una, miércoles a las 19:00 horas.

Comienzo: 5 de octubre.

Librería del Fondo de Cultura Económica José Luis Martínez (Chapultepec 198).

Informes en: joseh0m3r0@gmail.com

