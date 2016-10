Cinco pecados de los neosolteros

Es quien decide pasar su vida sin mantener una relación estable de pareja

CIUDAD DE MÉXICO (01/OCT/2016).- ¿Es una manera elegante o políticamente correcta de referirnos a la moda? Estos hombres y mujeres no tienen nada de fáciles, al contrario suelen ser más complicados.

Según la mitología, en algunas versiones del mito, el Dios Zeus creó a Pandora como castigo del hombre, quien tendría que elegir entre pasar su vida solo o atado a una mujer, en el primer caso soportaría los pesares de la vejez sin un apoyo, en el segundo, tendría días de dicha y de desgracia; haciendo de la vida un juego en el que a una mujer no se le puede ganar.

Sin embargo hoy, por simple psicología, la idea de pasar una vida en soledad es tan antigua como el pensamiento, pero en estos tiempos hipermodernos en los que tendemos a radicalizarlo todo o a presentarlo como lo último en las tendencias de la vida, se ha acuñado un neologismo bastante singular: el neosoltero.

El neosoltero, ese individuo, (hombre o mujer), que decide pasar su vida sin mantener una relación estable de pareja, es producto de este narcisismo del que nos habla Lipovetsky a lo largo de sus obras, en el que las personas tenemos la tendencia hacia hacernos lo más individuales e independientes posible, en el que el sentido de pertenencia al grupo, cualquiera que este sea, se empieza a diluir.

Estilo de vida o no, aquí te presentamos los pecados que suelen cometer quienes se llaman neosolteros.

1.- Moda. Ser neosoltero porque tus amigos cercanos lo son es la razón más tonta que puedes encontrar para decidir pasar una vida así, de hecho es la razón más tonta para tomar cualquier decisión, aunque detrás de la mayoría de nuestras elecciones está la moda.

2.- Soberbia. Es la exacerbación de la vanidad, así que puedes ser neosoltero simplemente porque nadie está a la altura de compartir tu vida. Si esa es tu razón, no te vendría mal un poco de humildad.

3.- Pereza. La pereza tiene que ver con la extinción del ánimo por hacer algo, si has dejado de buscar a tu pareja simplemente porque tiene mucho tiempo que no lo has intentado, tal vez deberías ejercitar esa parte de tu vida.

4.- Ira. Tal vez no tengas pareja por tus arranques de ira, en este caso no elegiste ser neosoltero, simplemente lo eres porque nadie te aguanta.

5.- Avaricia. La constante inclinación hacia acaparar. La verdad que una vida en pareja es dar, y pensándolo bien la riqueza no se demuestra en lo que tienes sino en lo que das, así que si eres neosoltero porque eres todo un avaro, reflexiona en que tan grande es tu miseria.