Señalan que hiperactividad eleva probabilidad de ser adicto

La no atención al déficit de atención ocasiona problemas a lo largo de la vida de los pacientes

CIUDAD DE MÉXICO (30/SEP/2016).- El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un problema psiquiátrico que tiene una solución relativamente fácil, pero si no se trata puede ocasionar a lo largo de la vida depresión, baja autoestima, adicciones y hasta suicidio, señalaron especialistas.



Durante la inauguración del 12 Congreso Internacional sobre este mal, la experta María Elena Frade, presidenta de la Fundación Cultural Federico Hoth e impulsora de la Iniciativa DAH-México, dijo que en México seis por ciento de la población infantil puede tener este trastorno.



Sin embargo, solo 10 por ciento de ellos están diagnosticados; en los adultos la cifra es de tres por ciento, quienes tienen 80 por ciento de probabilidad de que sus hijos también padezcan TDAH.



Cuando no es atendido, abundó, este padecimiento es como una bola de nieve que crece, causa problemas en el salón de clase, en la familia y en el futuro de la persona.



El profesor de la escuela es la persona que mejor puede sospechar que un alumno padece TDAH pero la enfermedad debe ser diagnosticada por un psiquiatra, y en ese sentido consideró que en el país hay pocos especialistas ante el elevado número de personas que lo padecen.



Aclaró que tampoco debe considerarse que cualquier niño inquieto lo padece, pues no es lo mismo distraerse en clase que tener un problema de concentración, así como tampoco es lo mismo ser inquieto, que hiperactivo "no se están quietos, no pueden dormir, no pueden hacer planes, o seguir órdenes"



Asimismo defendió el uso de medicamentos para tratar este trastorno y señaló que hay mitos alrededor de ellos. En ese sentido explicó que el padecimiento se debe a una falla en neurotransmisores como la dopamina, serotonina y noradrenalina, lo que puede corregirse con medicamentos que estimulen estos químicos cerebrales.



La gente con este trastorno es proclive a volverse adicta al juego, alcohol y drogas, lo que se puede evitar con el tratamiento temprano. Hizo énfasis en que el consumo de mariguana afecta singularmente a esta población pues hace más potentes las características de la enfermedad.



Las adicciones son algunas de las enfermedades que pueden asociarse y derivarse del TDAH, por lo cual llamó a impulsar tratamientos duales. En ese sentido, recordó que 35 por ciento de la población carcelaria lo padece.



Al respecto, el doctor José Martínez Raga, psiquiatra y profesor de la Universidad de Valencia, señaló en general las adicciones y los padecimientos mentales están relacionados, pues 90 por ciento de quienes asisten a un tratamiento de adicción también padecen algún trastorno mental.



Mientras que 70 por ciento de quienes son tratados por padecimientos mentales también tienen alguna adicción.