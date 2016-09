Para mexicanos, el físico es lo más importante: encuesta

Según el estudio, la belleza exterior es un elemento que importa a 74 de cada 100 personas

CIUDAD DE MÉXICO (29/SEP/2016).- En la sociedad mexicana la belleza física es un elemento que importa a 74 de cada 100 personas, aunque las opiniones respecto a qué es lo que hace que alguien sea atractivo se equilibran entre que sea esbelto y su actitud, forma de vestir y de pensar.



De acuerdo con una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), 36.5 por ciento afirmó que el físico es muy importante y 38 por ciento lo considera algo relevante, y solo 7.9 por ciento dijo no tiene ninguna importancia y 15.8 por ciento lo cree poco impactante.



Aunque para 31 de cada cien que alguien sea esbelto o esté en forma lo hace atractivo, 12 creen en la actitud, 11 en la personalidad o forma de vestir, mientras que 10 afirmaron que lo que más cautiva es la manera de pensar.



Solo 7.7 por ciento de los consultados no sabe qué hace atractiva a una persona, 5.5 por ciento cree que son sus rasgos y 4.1 por ciento la educación.



De los 600 ciudadanos entrevistados vía telefónica, 40.9 por ciento de las mujeres les gustan los hombres muy musculosos y a 45.4 por ciento de ellos las chicas con curvas y exuberantes.



Es decir, que tanto hombres como mujeres se fijan más en las formas del cuerpo, como señalaron 59.5 por ciento de los encuestados; mientras, 23.4 por ciento echa ojo a la forma de vestir y 16.4 por ciento a ambas cosas.



Al hablar de lo que más atrae a los hombres de las mexicanas, detalló la encuesta, 45 de cada cien personas señalaron que prefieren las chicas con curvas y formas exuberantes, y 38 dijeron que las esbeltas.



En cuanto a qué les gusta a ellas, 41 de cada cien mexicanos creen que las mujeres ven que el hombre sea fornido, con muchos músculos, y 28 piensan que lo que más les atrae es que sean delgados y 20 que sean robustos.



No obstante que 52.9 por ciento reconoció que los estereotipos de belleza impactan negativamente en el pensamiento, 59.7 por ciento consideró que muchos mexicanos realizan grandes esfuerzos para alcanzarlos, como dietas imposibles, cirugías estéticas y pesadas rutinas de ejercicio.