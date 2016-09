Tomar píldora anticonceptiva, lo que más olvidan las 'millennials'

Esta situación aumenta el riesgo de embarazos no planificados, de acuerdo con un estudio

CIUDAD DE MÉXICO (28/SEP/2016).- Tomar la píldora anticonceptiva y desmaquillarse son las dos actividades que con más frecuencia olvidan las mujeres 'millennials', debido a cambios en su rutina, no tener un horario establecido para ello, preocupaciones y por estrés, según una encuesta.



Esta situación aumenta el riesgo de embarazos no planificados, de acuerdo con el sondeo realizado a más de cuatro mil 500 mujeres de entre 21 y 29 años de edad en nueve países: Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica, Irlanda, México, Brasil y Estados Unidos.



Precisa que 39 por ciento de las mujeres nacidas entre 1981 y 1995 olvida tomar su pastilla anticonceptiva; seguido de desmaquillarse antes de dormir con 38 por ciento y cargar su teléfono con 24 por ciento.



En el sondeo "Las millennials y la anticoncepción: ¿Por qué olvidan su anticonceptivo?, auspiciada por una farmacéutica, destacó que en México 40 por ciento de las encuestadas reconocieron situaciones de desatención como parte de su vida cotidiana.



Aunque las féminas tienen menos probabilidad de olvidar la píldora anticonceptiva si la toman en un mismo horario, sólo 55 por ciento afirmó tener una hora específica para hacerlo; además de que 36 por ciento no cree que sea necesario que sea a la misma hora.



Agregó que casi 70 por ciento de las consultadas que olvidan tomar la pastilla han considerado cambiar a nuevas alternativas en anticoncepción.