Trastornos en el habla afectan autoestima de las personas

Experta señala que pueden impactar en la capacidad de socialización e integración

GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2016).- Los trastornos en el habla, siendo el más frecuente la tartamudez, suelen propiciar que la persona sufra afectaciones a su autoestima y su capacidad de socialización e integración, afirmó la experta Elizabeth González Flores.



"La tartamudez y el rotacismo resultan los trastornos del habla que con mayor frecuencia se presentan en pacientes adultos", afirmó la fonoaudióloga adscrita al Hospital General Regional (180) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.



Comentó que los pacientes adultos que tuvieron que manejar su vida maquillando la problemática, todo el tiempo su conversación y las palabras, aprendieron a sustituir las palabras para no verse mal.



Explicó que la tartamudez puede ser la que es encubierta, en donde el paciente suele hacer uso de muletillas o alargar vocales para disimular la problemática que tiene.



Asimismo, dijo, es evidente cuando el paciente intenta hablar con fluidez y rapidez pero se atropella e incluso pareciera que "se ahoga" debido a espasmos o contracciones musculares que debe hacer para emitir el habla.



Por otra parte, señaló González Flores que el rotacismo se refiere a aquel trastorno en el que la persona se ve imposibilitada a pronunciar el fonema R y al hablar "suena" diferente a los demás.



"Puede resultar chistoso en algunos casos ya que se asimilan a la pronunciación del idioma francés pero esto genera personas introvertidas que no quieran comunicarse", puntualizó.



Por lo general, "el rotacismo tiene su origen en un mal acomodo de la lengua a partir de los alveolos dentales que no permite que la lengua pueda vibrar, frecuentemente se debe a una problemática de frenillo corto o bien que desconocen cómo lograr la vibración", apuntó.



Dio a conocer que es frecuente que muchos padres con trastornos de lenguaje hereden la problemática a sus hijos, ya sea por cuestión genética o por imitación.



"Es más difícil para ellos aceptar que sus hijos tienen el problema y que tienen que llevarlos a rehabilitación, se apegan más al hecho de que si yo pude pasar por esto, mis hijos lo harán también", destacó la experta en Terapia de Lenguaje.



No obstante señaló, existe la posibilidad de rehabilitar a los pacientes con trastornos del habla incluso siendo adultos, siempre y cuando tengan la voluntad de apegarse a un tratamiento



"Sí se va a poder si ayudamos a la persona a modificar esos hábitos que tuvo de niño, pero la persona debe estar consciente de querer hacerlo, después acudir con un fonoaudiólogo para definir si es un problema funcional o con alguna alteración en las estructuras", dijo.



Precisó que la rehabilitación del habla implica reaprender a utilizar la cavidad oral para emitir las palabras, sonidos y fonemas de forma adecuada, lo cual incluye técnicas de respiración, de movimiento y vibración de la lengua, de relajación y de manejo de paladar.