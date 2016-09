Alimentos con omega 3 retardan desarrollo de Alzheimer

También se recomienda realizar ejercicio, gimnasia cerebral y leer

CIUDAD DE MÉXICO (21/SEP/2016).- Ejercicio, gimnasia cerebral, la lectura y la ingesta de alimentos con omega 3 son algunas recomendaciones que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social para retardar el desarrollo del Alzheimer.



En el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora este 21 de septiembre, explica que es el deterioro progresivo de las funciones mentales es la principal característica de ese padecimiento, que afecta aproximadamente a 30 millones de personas en el mundo y su crecimiento se duplica cada cinco años.



Quienes llegan a presentar esa demencia, principalmente adultos mayores de 60 años, acumulan proteína amiloide en forma de pequeñas fibrillas que se entrelazan dentro de las neuronas llamadas ovillos neurofibriales, que a su vez almacenan la proteína tau.



Esas sustancias generan cambios en el comportamiento intelectual, así como fallas en la memoria y orientación, lo que ocasiona que quienes la padecen requieran de cuidados especiales.



Otros síntomas que presentan las personas con esa patología progresiva e irreversible son dificultad para realizar tareas familiares, problemas para articular el lenguaje, olvida fechas y lugares, no sabe qué hacer en situaciones simples, no puede sumar, restar, multiplicar.



También suele perder objetos personales, presenta cambios de ánimo, del comportamiento y de personalidad, además pierde iniciativa, es decir no se levanta, no come, no hace la comida, no se viste, entre otras.



A través de una infografía publicada en su cuenta de Twitter @Tu_IMSS, señaló que los factores de riesgo para desarrollarla son la edad y la historia familiar con enfermedades de Alzheimer, además el peligro de padecerla se incrementa si se sufre algún traumatismo craneal.