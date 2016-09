Cosas que desaparecerán por cambio climático

Científicos han estado tratando de sonar la alarma ante el peligro inminente causado por el calentamiento global

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2016).- Aunque todavía existen políticos que niegan la existencia del cambio climático… los científicos han estado tratando de sonar la alarma ante el peligro inminente causado por el calentamiento global.

Algunos dicen que ya estamos en tal punto, que no hay regreso, dejando que las futuras generaciones sufran el impacto del… ¿fin del mundo? A menos que la sociedad aprenda y tomemos conciencia, hay nueves cosas que sucederán en el siguiente siglo.

1. Tu salario: Bueno, no literalmente tu salario, pero un nuevo reporte estima que los Millennials en general, perderán más de 8.8 trillones de dólares si el cambio climático no se detiene. Y es obvio, si el cambio climático sigue así, la agricultura se verá afectada; el PIB bajará y cuando esto sucede, todo baja, incluyendo el valor de la moneda, los empleos, etc.

2. Todos los parques: Si te gusta la naturaleza, prepárate para decirle adiós. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad está en riesgo por las tormentas. Varios monumentos están a punto de hundirse, y hay parques que pronto no podrán ser salvados. En unos años, los únicos parques que tendremos serán virtuales.

3. Millones de personas: El incremento de tsunamis, terremotos y tiempos de calor causará enfermedades, infecciones y virus que harán que las personas mueran de manera masiva. La misma OMS predice que entre el 2030 y 2050, el cambio climático causará más de 250000 muertes al año por malnutrición, malaria y calor.

4. Las Maldivas: Las islas pequeñas y las comunidades al nivel del mar están en riesgo. La Maldivas, por ejemplo, está considerando la recolocación de sus ciudadanos, y no es la única, pues más de 1500 islas están en riesgo antes del 2050.

5. Café: El periódico The Guardian reporta que ya hay hongos que están plagando a Latinoamérica y América del Sur, evitando que los granos de café crezcan. Si esto empeora, el mundo se irá abajo.

6. Vino: El precio del vino está incrementando gracias a las fluctuaciones de los patrones del clima que hacen que las uvas sean más difíciles de cuidar y crecer en lugares como Francia, California y Australia. Mi consejo es que vayan comprando todo el vino que puedan.

7. Chocolate: Los granos de cacao están pasando por lo mismo que las uvas del vino, y sin chocolate, el romance estará muerto.

8. Animales salvajes: Para el 2014 perdimos una mitad de la población animal por culpa de los humanos, y es hora de que tomemos acción en contra de esto. Entre los animales incluidos están: el oso polar, el sapo dorado y los koalas.

9. La mayoría de nuestros glaciares: Si la temperatura se eleva, los glaciares se derriten. Hay científicos que predicen que una cuarta parte de todos estos desaparecerán para el 2050… y esto no sólo lo hace una pérdida visual, sino que también mata muchísima vida en el Ártico.