Consejos para comprar boletos de avión muy baratos

Adquirir los pasajes con tiempo es una forma de obtener ciertos beneficios

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2016).- La mayoría de las personas se limitan a planear su viaje, pero nunca lo llevan a término. Todos piensan que viajar es algo costoso. Alojamiento, paseos y lo más importante, los boletos de avión, son tan caros. Puedes resolver lo demás, pero los boletos aéreos parecen ser el obstáculo insalvable que apaga el espíritu explorador de los viajeros.



¿No te parece sorprendente ver a personas que viajan alrededor del mundo sin mucho dinero, cuando tú no puedes? No todos saben que existen muchas maneras de ahorrar a la hora de comprar boletos aéreos. Aquí tienes algunas formas de conseguir boletos de avión a los mejores precios.



Revisa los precios



Una forma de conseguir vuelos a mejor precio es reservarlos con antelación. Por si no lo sabías, los costes de los vuelos fluctúan mucho. Las tarifas establecidas por las aerolíneas cambian rápidamente. Algunas personas reservansus boletos días o semanas antes del abordar el avión. Debes comenzar a buscar los boletos aéreos tan pronto como sepas que vas a viajar a un lugar. Luego, debes estar revisando una y otra vez, hasta conseguir el precio ideal. Puede sonar como una locura, pero es una de las formas básicas de recudir los costos.



Espera el momento adecuado



Los precios de los boletos aéreos varían dependiendo del lugar a dónde te diriges y el momento en que decidas viajar. Lo que siempre debes recordar es que los rezagados siempre pagan una prima adicional. Por lo tanto, al reservar un boleto meses antes, conseguirás vuelos más baratos. Si no planificas tus viajes al menos seis meses o un año antes, probablemente terminarás en pérdidas.



Compara precios de distintas aerolíneas



Una buena forma de ahorrar a la hora de comprar boletos aéreos es comparando los precios de distintas aerolíneas. Puedes seleccionar una o dos aerolíneas y ver las diferencias en los costos. Puede ser una tarea pesada y estresante. Es más fácil comparar precios en sitios web que permitan a los usuarios contrastar las tarifas de distintas aerolíneas. Quién sabe, hasta puedas toparte con una aerolínea que ofrezca calidad y buenos precios.



Aerolíneas económicas



Existen muchas aerolíneas que se han convertido en una gran opción ya que suministran buenos servicios a bajos precios. VivaAerobus, por ejemplo, ofrece boletos aéreos baratos. Todo lo que debes hacer es visitar su sitio web aquí:http://www.viajacompara.com/aerolinea/vivaaerobus.html y podrás comparar los precios de distintas aerolíneas y reservar el boleto más barato.



Toma en cuenta la temporada y la fecha



Algunas temporadas y fechas son más costosas que otras. Si buscas conseguir boletos aéreos a precios más bajos, evita las épocas en las que los precios de los vuelos son más altos. Los destinos internacionales son muy estacionales. Los turistas pueden beneficiarse reservando boletos en temporadas bajas.