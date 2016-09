Seguir al pie de la letra lista del súper evita gastos extras

Se trata de un hábito básico que permite realizar las compras de la despensa sin afectar las finanzas

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2016).- Hacer una lista y concentrarse solo en lo que se requiere son hábitos básicos que permiten realizar las compras de la despensa sin salir con el carrito lleno y afectar las finanzas.



En la revista "Proteja el Dinero", la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indica que lo mejor es anotar en una hoja los insumos faltantes en casa.



Esa lista debe seguirse al pie de la letra, advierte, para así evitar las compras compulsivas una vez en el súper, y en caso de querer llevar algún producto no previsto, analizar bien si se puede comprar y valorar si realmente se necesita.



Además, se debe comparar precio y calidad, ya que no siempre se trata de comprar lo más barato sino lo mejor al menor precio posible.



Asimismo, recomienda ir al supermercado una vez por semana o una vez por quincena, pues mientras más veces se acuda mayor será la probabilidad de comprar artículos por impulso.



Al terminar las compras y antes de llegar a la caja, Condusef apunta que lo mejor es revisar lo que se lleva en el carrito y dejar algo que no se necesite o que resulta más caro de lo previsto.



Finalmente sugiere no utilizar la tarjeta de crédito para pagar este tipo de compras y llevar siempre una calculadora para sumar el precio de los productos que se pretenden llevar, para así dimensionar el monto total.