El emprendedor creativo

Entre el estilismo profesional y la plástica, el empresario será reconocido con el premio Cinco de Mayo el próximo mes de octubre

GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2016).- Tener un “No” como respuesta es algo que Alejandro Loccoco ha descartado en su vida. Aunque hacer frente a los obstáculos ha sido una realidad, este tapatío adoptado por decisión propia ha sabido hacer frente a sus retos y consagrarse como uno de los emprendedores más representativos de la industria dedicada a la belleza en México.

Elegir un momento clave en su trayectoria no es fácil para este personaje, que bien ha destacado en el estilismo internacional y en la plástica jalisciense. Entre las tijeras y los pinceles se rige su vocación. No es capricho personal el título que se ha ganado como “El rey de las estéticas”, ni que en octubre sea reconocido con el premio Cinco de Mayo por parte de asociaciones estadounidenses de representación hispana.

Loccoco no duda en referir que sus orígenes se remontan a una familia humilde, a ser un hombre que desde niño trabajó y encontró en el dibujo la inspiración para emprender su proyecto de vida sin saber lo que el destino le propondría.

Trabajar de Sol a Sol es lo que Alejandro Loccoco responde cuando se le cuestiona por su éxito, de cómo su nombre bautiza a una de las franquicias de estéticas y enseñanza de las arte de la belleza en el país. Y aunque nació en el Estado de México, es en Guadalajara donde encontró el sendero para decir no a las puertas cerradas y aunque las mieles y triunfos han llegado a nivel internacional, asegura que no sale de la capital tapatía por amor a la gente que lo ayudó a consagrarse empresarialmente cuando era un adolescente de 17 años de edad.

“Hace 30 años inicié esta travesía profesional en el mundo del diseño, imagen e estilismo. Jamás imaginé quedarme a vivir en Guadalajara, ni que sería estilista. Mi sueño era ser arquitecto, desde niño dibujaba, en la escuela cobraba cinco pesos por hacerle dibujos a mis compañeros para las clases de plástica. Era algo que se me daba, desde entonces desperté ese sentido empresarial, de buscar cómo transformar una actividad en algo económico”.

Tras mudarse primero a Ciudad de México, Loccoco opta por estudiar belleza y después moverse a Guadalajara para comenzar a trabajar, teniendo la oportunidad de abrir sus primer salón a los 18 años y así, dar uno de los pasos que marcarían su carrera: abrir su primera sucursal y avanzar a la que sería su primera franquicia hasta llegar a las 23 actualmente distribuidas en la ciudad. El estilo innovador, rebelde y siempre elegante dieron de qué hablar, ocasionando que Alejandro comenzara a viajar, a ser invitado a exposiciones, concursos y premios de belleza en Italia, Alemania, Francia, Portugal.

Pero fue hasta 1999 cuando Alejandro es reconocido con el International Beauty Show en Nueva York, galardón que en el mundo de la belleza es equivalente a un Grammy de la música. Loccoco era el primer mexicano en acreditarlo.

“Fue un sueño hecho realidad. Representé a México, tú tenías que ir con tus propios medios, con tus herramientas, costear los gastos sólo. No fue fácil, pero cuando persigues un sueño no te importa lo que debes sacrificar para lograrlo en tiempo y esfuerzo. Ese premio me catapultó más a nivel internacional, entonces se vino una avalancha en México, de que más marcas y empresas confiaran en mi propuesta”.

Gusto compartido

Si bien dicen que la belleza tiene sus secretos, para Loccoco no existen. Prueba de ello son las academias que ha abierto en la metrópoli tapatía para compartir sus conocimientos, para enseñar cómo se toman las tijeras con maestría y exactitud, cómo se aplica el maquillaje con pulcritud, cómo realizar un cambio de imagen asombroso, cómo educarse en la colorimetría, cómo ser un estilista emprendedor cómo él, a tal grado que actualmente es mentor de proyectos de emprendurismo en el Tecnológico de Monterrey.

Dice que si no comparte su conocimiento, la sabiduría se pudre en la mente, se estanca y no permite que la innovación refresque las ideas, que ser egoísta no es algo que le acomode ni le apetece, es por ello que la docencia y la publicación de libros -”El método Loccoco”- han sido sus pilares en su carrera, con los que revela los procesos creativos que lo llevaron a no atarse a un trabajo rutinario, no sin antes, encontrarse con la negativa de las editoriales que llevaran a los acaparadores su proyecto editorial.

“Decidí poner una escuela de belleza que se enfocara a ayudar a las personas a superarse, que encontraran un oficio y vocación digna que los impulsara a crecer. Con el Método Loccoco actualmente tengo cinco enciclopedias cada una de cinco tomos, libros publicados por editorial Océano. Fue una travesía de siete años para conseguir la primera publicación, fui a todas las editoriales en México y todas me dijeron que no, que era algo que no servía”.

Entre pinturas

Tal es el reconocimiento que Loccoco tiene en la plástica jalisciense, que actualmente participa dentro de una convocatoria internacional para ser el artista responsable de pintar un mural en Estados Unidos que refleje la hermandad hispana, con posibilidad de que la obra de gran formato sea realizada en Chicago o Nueva York, luego de que el comité organizador decida si él, o los dos concursantes más, un colombiano y un chileno, sea quien se acredite esta oportunidad, después de que culminen las elecciones en Estados Unidos.

“Este mural tiene que ver con reconocer y poner de frente el tema hispano, lo que somos, lo que el migrante sufre para llegar a otro país como Estados Unidos o México. Se hablará de los líderes hispanos en Estados Unidos, lo que han hecho para que la comunidad latina salga adelante”.

Aunque la idea de pintar siempre acompañó a Loccoco, confiesa que tras aventurarse con unos primeros intentos el resultado no lo dejó conforme optando por pausar esa inquietud, la cual retomaría años posteriores hasta encontrar su estilo y sentido y lograr así, un acervo de 300 obras de mediano y gran formato que lo han proyectado exitosamente en el mercado artístico de la ciudad.

“Comencé e hice unos cuadro horribles, pensé que no era lo mío. Años después lo retomé teniendo apoyo del pintor Fernando Luévano, me compartió seguridad para animarme, fui a comprar mis primeros lienzos y así comencé a pintar. El estilismo y la pintura son cosas distintas, aunque van de la mano, cada faceta tiene una función distinta en mí. En el estilismo propongo un sentido más estético, que estés conforme, pero en la pintura no me expreso con lo exterior, es algo interno, una constante reflexión de mí, tengo diversidad de técnicas y planteamientos. El estilismo y la pintura para mí son expresiones, estilos de vida, el reflejo de todo lo que he vivido”.

Grito hispano

Será a mediados de octubre cuando Alejandro Loccoco sea reconocido en Guadalajara por el Consejo de Comunidades Hispanas A.C. con el galardón Cinco de Mayo, que desde 1990 se entrega a personajes sobresalientes de las artes, sociedad, academia y política, y que representan ejemplos de vida, de emprendurismo y superación profesional para los hispanos en territorio estadounidense.

“Es un reconocimiento por mi trabajo durante 30 años, como empresario y pionero en el estilismo en México, no por poner un salón, sino por emprender una franquicia, fue el segundo que lo hizo en el país, además de mi labor como artista, por mis publicaciones internacionales. Este galardón es el más sobresaliente que la asociación da a un hispano, es una gran responsabilidad para mí, un compromiso con mis paisanos”.

Tras este reconocimiento, Alejandro Loccoco iniciará un recorrido internacional dando soporte a las comunidades hispanas y mexicanas, además de una latente y probable colaboración con la candidata Hillary Clinton: “El día 20 de octubre ella enviará un mensaje, que ya verán en su momento, en relación al galardón Cinco de Mayo, a la comunidad latina, la migración. No puedo adelantar más hechos hasta que ocurran. Tendré la oportunidad y un acceso especial a todos los eventos de Hillary Clinton como un representante de la hispanidad”.

EL INFORMADOR / NORMA GUTIÉRREZ