Capacitación y tecnología, bases para la competitividad empresarial

Hay empresas en México que siguen métodos tradicionales y no adoptan estas herramientas

CIUDAD DE MÉXICO (17/SEP/2016).- La modernidad hace que las empresas se incorporen a la era digital, toda vez que los usuarios buscan productos y servicios de manera ágil y desde cualquier lugar, por lo que las compañías que no se adapten al entorno tecnológico o no utilicen las nuevas herramientas no serán tan competitivas.



El CEO de Xertica Labs, Luis Daniel Arbulú, comentó que hay empresas en México que por seguir métodos tradicionales no adoptan las herramientas que brinda la tecnología y las que sí las incorporan no las aprovechan al máximo.



De ahí que México tenga una gran oportunidad de negocios, porque es el mercado más grande en Latinoamérica hispanoparlante.



En entrevista, el directivo reconoció que algunas empresas se resisten al cambio o no conocen las herramientas tecnológicas actuales, por ello Xertica Labs llega a México para guiarlas hacia una transformación digital con soluciones basadas en tecnología de la nube de Google.



"Hay empresas que usan la tecnología en ciertas cosas, pero no tienen una visión general ni corporativa. Tienen muy buena estrategia, procesos y gobierno corporativo, pero por cultura o falta de visión, no han implementado tecnologías o procesos. Xertica ayuda a este tipo de empresas a capacitarlas para implementar y manejar servicios digitales", aseveró.



Comentó que la firma ayuda a personas que tienen buena capacidad tecnológica con acceso a las herramientas digitales, pero no tienen una visión emprendedora, por lo que ésta les ayuda a generar esa visión y utilizar procesos ágiles.



El CEO destacó, sin embargo, que no solo se necesita implementar las nuevas herramientas basadas en la nube, pues si el usuario no tiene la capacitación necesaria, no las aprovecharía al máximo, por lo que la empresa se encontraría en desventaja respecto a sus competidores.



"Una empresa que utiliza y aprovecha las tecnologías más avanzadas en materia de negocio va a tener una ventaja competitiva contra la que no. La transformación digital depende de la tecnología y de las personas", por lo que además de implementar la tecnología se debe saber aprovechar, expresó.

Xertica Labs ofrece estrategias de consultoría, capacitación e implementación de herramientas digitales, como machine learning, realidad aumentada, servicios basados en la nube, movilidad, áreas de mejora en los procesos de negocio, para introducir a las empresas en una economía digital.



La transformación digital es el parteaguas para que las empresas puedan ser más competitivas dentro de mercado digital, resaltó el CEO de la compañía.



En México hay emprendedores que inician Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales representan más de la mitad del Producto Interno Bruto del país, sin embargo, los empresarios no solo necesitan adoptar el nuevo modelo de negocios sino aprovecharlo al máximo.