Es posible convertirnos en la copia de nuestra pareja

No es que quieras ser otra persona, sucede cuando convives mucho con alguien más

CIUDAD DE MÉXICO (17/SEP/2016).- Pasar más de 24 horas con alguien te enseña mucho de la otra persona.

Fácilmente te adaptarás a él hasta el punto de conocerse casi completamente. Y así como los mejores amigos empiezan a actuar similarmente al otro, lo mismo ocurre en relaciones románticas. ¿Nunca te ha tocado? Si tu novio es fan del americano, te verás conociendo más y más del deporte. Si tu chica es deportista, quizá empieces a interesarte más en tu físico y condición física. Todos seremos culpables de algo así.

Y no es que queramos convertirnos en alguien más, pero es algo que sucede cuando se transfiere tanta energía entre individuos. Al final del día, cada persona que se aparece en tu camino, y que tiene un rol importante en tu vida, lo tiene porque tú lo decidiste. Cada amistad o relación romántica te afectará simplemente porque tú lo has decidido de esa forma. Cualquier influencia que tengan en tu vida es algo que podrías aprovechar, porque has decidido tenerlos a tu lado; lo mismo puede decirse, tanto de tus amigas, como de tu pareja.

Muchas veces salimos con alguien por diversión, entretenimiento, o porque nos sentimos solos y pocas veces le prestamos atención a su personalidad. En casos así, no te das cuenta que automáticamente te convertirás poco a poco en la persona con quien pasas mucho tiempo… y sea algo bueno o malo, eso dependerá de ti.

El tiempo es precioso y deberías dártelo para elegir a las personas que estarán a tu alrededor. Aquellas personas que te ayudarán a ser una mejor versión de ti mismo son aquellas que deberías sentirte afortunado de tener. La vida es corta y tú te convertirás en las decisiones que has tomado, y eso conlleva a las personas que has decidido tener en tu vida.