Un toque de dinamismo

El segundo hatchback de la marca coreana por fin llegó; tiene destellos juveniles y mejores sensaciones

GUADALAJARA, JALISCO (17/SEP/2016).- Kia aún sigue celebrando la apertura oficial de su planta en Pesquería, Nuevo León y no hay mejor forma de festejar que lanzando un automóvil fabricado en dichas instalaciones. Se trata de la variante hatchback del Forte, un vehículo de enfoque citadino, pero que añade mejores sensaciones de manejo y un toque más joven.

Por fuera se trata exactamente del mismo coche, a excepción de la parte posterior. El frente del coche tiene un diseño con faros alargados, acompañados por un halo de iluminación led; La parrilla es la característica “Nariz de tigre” que la marca emplea como sello distintivo. El parachoques delantero continúa con elementos aerodinámicos, como una generosa entrada central y un par de ranuras adyacentes en los costados inferiores, con los mismos fines de admisión de aire; además de unos faros de niebla de corte trapezoidal. El costado no dista de la silueta tradicional de este coche, pero justo en la parte trasera, se aprecia el diseño compacto. Las calaveras son un tanto agresivas e integran iluminación led en el contorno de las mismas. La quinta puerta es voluminosa y es complementada con una amplia fascia trasera.

Al interior del habitáculo no se nota nada diferente entre la versión sedán y la carrocería hatchback. Se cuenta con materiales de calidad aceptable y con texturas tipo fibra de carbono en parte de la consola central. Los contrastes son definidos por toques en acabado “Black Piano”, dispuesto en parte del marco de la palanca y en otras partes como paneles laterales y volante, que cuenta con revestimiento en piel y controles de audio, así como paletas de cambio en su parte anterior. Según la versión, el cliente podrá elegir entre vestiduras en piel o tela.

En tecnología si existen un par de variaciones, como la adición de Android Auto al sistema que opera el entretenimiento. Dicho rubro cuenta con pantalla táctil de siete pulgadas; diferentes modos de manejo (Confort; Sport y Normal); encendido “Keyless” de llave inteligente; aire acondicionado por zonas; controles eléctricos y memoria de posiciones en los asientos en la versión más equipada.

El motor de este coreano sigue siendo el mismo bloque de 2.0 litros que también incorpora el sedán. La potencia que desarrolla es de 150 caballos de fuerza con un torque de 146 libras-pie. Dicho impulsor será emparejado por una caja automática de seis cambios o por una de acción manual con el mismo número de relaciones.

El ramo de la seguridad será provisto por seis bolsas de aire; control electrónico de estabilidad; frenos ABS; asistente de arranque en pendiente; sistema de gestión de estabilidad vehicular, y otros elementos más.

Este coche ya se encuentra disponible en las 73 agencias Kia de nuestro país y cuatro son las versiones a elegir: EX MT de 277 mil 900 pesos; EX AT, con precio de 295 mil 900 pesos; SX MT de 315 mil 900 y SX AT, versión tope de gama con un costo de 334 mil 900 pesos.

Mismo coche. ¿Diferente manejo?

Tuvimos la oportunidad de estar presentes en la prueba de manejo que se realizó para el lanzamiento de esta unidad.

En esencia, todo indica que se trata del mismo coche que ya conocíamos. Componentes; acabados; diseño y mecánica, son las mismas que las del sedán, pero con una sensación de manejo más ágil.

El Forte Hatchback ofrece un poco más de dinamismo en la conducción, es decir, que los arranques y desarrollo de velocidad se efectuaban de manera más ligera.

El sonido del motor es agradable, a pesar de que no es el coche con más caballos (reales) del segmento, donde compite contra Seat León; Mazda 3 y el rival a vencer, Volkswagen Golf, por ejemplo.

Se sigue teniendo una buena posición de manejo, aunada a un gran nivel de equipo de entretenimiento con emparejamiento relativamente sencillo, con buenos terminados y una importante lista de componentes en el ramo de la seguridad. Aunque el Android Auto funciona, no lo hace con la rapidez de la interfaz de Apple, de la cual carece esta unidad.

Por fuera es tan atractivo como el sedán o incluso un tanto más. Adelante es exactamente el mismo coche que su hermano con cajuela tradicional, pero el diseño en la parte posterior es bien logrado y adaptado de manera correcta. Juvenil; atractivo y dinámico, son algunos adjetivos que podrían describir de manera correcta a este compacto.

El espacio es suficiente para cuatro personas y, evidentemente, el espacio de carga es menor en relación a la variante típica, pero es un rubro a la par de los competidores del segmento.

Entonces, si en resumen tenemos el mismo coche ¿Por qué se maneja diferente?

La percepción cambia por el simple hecho de que la cajuela ya no está. La aerodinámica cambia y la resistencia al viento es menor. Sin embargo, el hatchback no transmite sensación de completo aplomo o de seguridad. En algunas a curvas abiertas a 140 km/h, la unidad se portó un poco nerviosa y titubeante con algunos “brinquitos”, normal pues el coche no fue creado para ese fin.

La caja por momentos dudaba entre mantener o bajar las relaciones, aspecto un poco frustrante para quien controla el volante, cosa que es controlable con transmisión manual.

Fuera de esos aspectos, un trayecto de dos horas, que se convirtió en uno de más de cuatro gracias al tráfico de la Ciudad de México, se desarrolló de manera cómoda.

Buen producto, sí, pero con áreas de oportunidad y rivales fuertes de precio similar y con mayor recorrido en nuestro mercado.

Radiografía Motor 4 cil. 2.0 litros de 150 HP Suspensión Delantera independiente, Tipo McPherson. Trasera eje de torsión CTBA Frenos Delanteros: disco ventilado. Traseros: disco sólido. ABS Transmisión Automática o manual de seis velocidades

César Cerda/ Tequesquitengo, Morelos y Ciudad de México