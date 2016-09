Enfermedad de Mears-Irlen dificulta leer en voz alta

Se trata de un trastorno del neurodesarrollo, que lleva a realizar una lectura lenta y poco clara

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- La dificultad para leer en voz alta con un ritmo lento y con poca claridad, además de una continua necesidad de tallarse los ojos puede sugerir la presencia del trastorno del neurodesarrollo denominado enfermedad de Mears-Irlen.



Este padecimiento provoca que una zona del campo visual presenta deficiencias, afirmó la titular del Servicio de Oculoplástica en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Luz María Arce Romero.



Señaló que la enfermedad es de tipo hereditario y el área denominada cuerpo geniculado en la vía visual no funciona de forma adecuada debido a una afectación a nivel celular, ocasionando dificultades para la lectura y la escritura que suelen evidenciarse en la etapa escolar, aproximadamente a los seis años de edad.



La especialista detalló que el campo visual abarca desde el nervio óptico y hasta la corteza cerebral, en la parte intermedia se localiza el cuerpo geniculado que tiene básicamente la función de identificar con claridad las letras que conforman un texto.



De hecho comentó que es entre los seis y los ocho años de edad cuando con más frecuencia se presentan los casos, no obstante es una patología que no confiere un motivo de consulta constante en los servicios de Oftalmología.



Arce Romero explicó que los pacientes leen de forma muy lenta, y comúnmente expresan que al hacerlo "se mueven las letras" y que ven difumados los textos dado que no distinguen con claridad los mismos, y los perciben borrosos o deformes.



La experta alertó que con el fin de enfocar la vista frecuentemente se tallan los ojos sin lograr su cometido, y evidentemente su rendimiento escolar es muy bajo por este motivo.



Dio a conocer que el diagnóstico de esta patología implica realizar una resonancia magnética para determinar el funcionamiento del cuerpo geniculado.



En cuanto al tratamiento, la experta del IMSS Jalisco resaltó que se debe hacer uso de filtros sobre los textos para lo cual lo más factible es que se utilicen lentes con esta herramienta integrada, con lo que se facilita de inmediato la lectura.



Los filtros también pueden colocarse sobre las pantallas de la computadora o bien en los teclados para permitir la distinción de las letras.



Añadió que es importante que los padres de familia, detecten a tiempo la problemática para lograr una intervención más oportuna en los infantes y evitar que tengan un deficiente aprovechamiento escolar.