Cosas que nunca debes hacer antes de dormir

Estudio afirma que la cantidad de horas no es tan importante como la calidad de ellas

CIUDAD DE MÉXICO (13/SEP/2016).- Dormir. Todos lo necesitamos, pero no siempre lo hacemos bien.

Aunque la mayoría cree que dormir ocho horas es dormir bien, hay estudios que afirman que la cantidad de horas no es tan importante, como la calidad de ellas. La falta del sueño correcto incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, cáncer, obesidad y hasta suben los niveles de mortalidad.

Y aunque no podemos evitar lo que hacemos mientras dormimos, sí podemos poner atención a lo que hacemos antes de ir a dormir, que también podría afectar nuestro sueño.

1. Luces fuertes: Por al menos media hora antes de dormir, evita las luces fuertes. Si puedes apaga la luz de tu cuarto o al menos baja la intensidad de ésta. Con esto también me refiero a la luz de tu teléfono y televisión. ¿Por qué es importante? Porque incluso 5 minutos de luz blanca de una pantalla suprime los niveles de melotonina hasta un 50 por ciento. Si esos niveles de melatonina en la sangre bajan, empezarás a sentirte más alerta y el sueño se desvanecerá.

2. Ver series o películas violentas: Las cosas de miedo pueden afectar tu estado mental antes de ir a la cama. Y mirar violencia gráfica en la televisión hará que te cueste más trabajo dormir.

3. Ejercicio: No deberías hacer ejercicio al menos dos horas antes de ir a la cama, a menos que ese ejercicio sea yoga o ejercicios de respiración. Cualquier entrenamiento en general mejorará la calidad de tu sueño, pero sólo si lo llevas a cabo temprano.

4. Tomar café: En general, no tomes café después de las 14:00 horas o al menos ocho horas antes de irte a dormir. Todos saben que la cafeína despierta, y lo peor que necesitas para irte a dormir, es tener ganas de mantenerte despierta.

5. Obligarte a mantenerte despierta: En general, las personas empiezan a sentirse cansadas entre las 22:45 y 23:00 horas, pero esto cambia dependiendo de la temporada. Si tú no vas a la cama durante ese tiempo y te obligas a mantenerte despierta, tu cuerpo podría hacerlo hasta las dos de la mañana. Y aunque podrías ser productiva, tu sueño se verá muy afectado.

6. Estrés: Quizá la razón más común por la que la gente no puede dormir es porque no pueden dejar de preocuparse por algo. En estos casos yo recomiendo el yoga, la meditación y los ejercicios de respiración, pues no sólo mejoran la calidad del sueño, sino que también podrían ser de gran ayuda más adelante.