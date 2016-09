La migraña no se puede curar: neuróloga

Alrededor del 16 por ciento de los mexicanos padecen la enfermedad neurológica

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2016).- Alrededor del 16 por ciento de los mexicanos sufren migraña, enfermedad neurológica que es más frecuente en mujeres, en una relación de dos por uno, afirmó la especialista María Karina Vélez Jiménez.



La neuróloga refirió que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30 por ciento de la población de 18 a 65 años de edad ha padecido migraña.



"Es importante destacar que no existen dolores de cabeza 'normales'; la migraña es un dolor de cabeza generalmente agudo, con una intensidad entre cinco y 10 de acuerdo con la Migraine Disabiliy Assesment (MIDAS), -escala de dolor-, que evita que los pacientes realicen actividades cotidianas", explicó.



En un comunicado, detalló que la migraña se caracteriza por un dolor de cabeza que generalmente dura más de cuatro horas, comúnmente es unilateral y suele acompañarse de náuseas, molestia a la luz y al ruido.



La también integrante de la Sociedad Internacional de Cefaleas aclaró que "no siempre tiene todas las características y no siempre las crisis de migraña son iguales, a la par, no hay ningún marcador de laboratorio, imagenología que nos ofrezca el diagnóstico".



Subrayó que hay múltiples factores que ocasionan migraña. "Existen detonadores como ayuno prolongado, ciertos olores, no dormir adecuadamente o el estrés -factor muy común- que favorecen las crisis de migraña, además de las causas hereditarias y la hiperexcitabilidad cerebral que presentan los pacientes", dijo.



Vélez Jiménez resaltó que algunos alimentos como el chocolate, vino tinto, embutidos y el uso excesivo de analgésicos también pueden iniciar las crisis; sin embargo, las causas varían en cada paciente.



Asimismo, enfatizó que la migraña "causa discapacidad en las actividades ya que al realizar algún esfuerzo físico o mental el dolor puede incrementarse".



Por ello, indicó que una vez detectado el problema es importante que los pacientes realicen una bitácora donde registren las crisis de migraña, la cantidad de analgésicos, para que el paciente reciba el tratamiento adecuado e individualizado.



"La migraña no se puede curar, pero podemos evitar que sus crisis de migrañas sean menos frecuentes, intensas y respondan adecuadamente a los analgésicos específicos para que las personas puedan retomar sus actividades en el trabajo, sociales, recreativas y personales", mencionó.



Aseguró que quienes padecen migraña pueden mejorar su calidad de vida al acudir con el neurólogo porque realizará el diagnóstico específico, así como evitará que se cronifique con tratamiento no farmacológico y farmacológico adecuado a cada paciente.