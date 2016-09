Cinco beneficios de saber hablar dos o más idiomas

El Alzheimer tardaría más tiempo en tocar un cerebro entrenado para dominar uno o más idiomas

CIUDAD DE MÉXICO (13/SEP/2016).- El mundo cada vez está más globalizado. Con velocidad, las banderas se unen y los seres humanos descubren que comunicarse con las populares "señas", no es suficiente para interactuar con el resto del planeta que al menos domina dos idiomas. En Latinoamérica el inglés, por ejemplo, es materia escolar desde temprana edad.



Aunque, ¿qué pasa cuando termina esta etapa? Es responsabilidad de cada uno seguir por el camino de emprender un viaje hacia otra manera de interactuar. Varias escuelas ofrecen la posibilidad de aprender otros idiomas con cursos en el país de origen a bajos costos, lo que además de brindar la oportunidad de conocer otros estilos de vida, facilita el aprendizaje del idioma seleccionado.



El idioma anglo es globalmente el protagonista en sitios turísticos, aeropuertos, documentales, series de televisión, grandes artistas de la música. De ahí parte el conocimiento hacia más culturas. Los cinco principales beneficios de ser bilingüe, o incluso, políglota, son:



1. Incrementa la salud cerebral: La labor cognitiva se incrementa hasta el punto de ayudar a combatir la degeneración cerebral. Pruebas científicas hablan de Alzheimer, como una enfermedad que tardaría más años en tocar un cerebro entrenado para dominar uno o más idiomas.



2. Mejor toma de decisiones: Investigadores de la Universidad de Chicago, concluyeron que la gente que maneja la habilidad de cambiar el "switch" entre su lengua natal y otra extranjera, controla mejor las emociones y es más racional en situaciones de estrés donde decidir es urgente. En palabras directas, no se estanca en el miedo y saca valor para decir lo que piensa.



3. Crecimiento social; amigos en todo el mundo: El turismo es la puerta a la cohesión social. Inglés, francés, alemán o portugués, tejerán un lazo de empatía con personas que pueden conocerse en un café, congreso o festival de arte; por mencionar escenarios clave para tener un posible contacto y a dónde llegar en las próximas vacaciones, además de aprender su cultura.



4. Viaja y conoce: Ya no será tan atractivo un viaje de Ciudad de México a Madrid. Los viajeros bilingües se atreven a ir a países donde no podrán acudir al idioma español, sino que con toda confianza, preguntarán a los locales qué sitios son obligatorios para conocer y retratarlo en su diario de viaje.



5. Podrá disfrutar de una película o serie en su idioma original: Suele suceder que las series o filmes que recién lanzan, aún no cuentan con doblaje o subtítulos. Justo ahí es el momento de sentarse en el sofá el fin de semana, y en la oficina, compartir lo que se vio.