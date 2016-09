Sepsis, principal causa de muerte en Cuidados Intensivos

En el mundo cada cuatro o cinco segundos fallece una persona por esa enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO (12/SEP/2016).- El presidente de la Academia Mexicana de Pediatría (AcaMexPed), Arturo Perea Martínez, alertó que la sepsis o infección grave que sufre un individuo es la principal causa de muerte en las unidades de Cuidados Intensivos.



En conferencia de prensa con motivo del Día Mundial de la Sepsis, que se celebra el 13 de septiembre, dijo que en el mundo cada cuatro o cinco segundos fallece una persona por esa enfermedad.



En entrevista posterior, el especialista detalló que la sepsis se origina porque se pensó que la situación del paciente "no iba a ser tan grave" y se fue dejando, o porque se atendió y fue poca la acuciosidad de la atención médica.



Otro factor es que no se cumplió el tratamiento como indicó el profesional o porque es un paciente que tiene una enfermedad base, como cáncer o síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).



Todos esos hechos pueden favorecer que la infección evolucione, se involucre en todo el cuerpo e impacte de manera sistémica lo cual puede llevar al colapso de varios órganos, llevando al extremo de la muerte.



Perea Martínez expresó que entre más corta es la edad de los niños, mayor es la posibilidad de crearse expresiones clínicas; un infante puede tener sepsis, es decir, ya una infección grave y no lo expresa tanto.



"Hablar de la comunidad es hablar de familias, maestros, médicos; de ser así, el riesgo de muerte baja muchísimo"; eso incluye también la no autoprescripción, así como toda una culturización del tema, comentó el especialista.



"Infortunadamente es global y por eso la iniciativa se ha universalizado, por la multirresistencia que se comienza a dar un poco más alta. No existe un pensamiento exclusivo del sector salud, es más multifactorial; sin embargo los médicos tienen una gran responsabilidad en guiar a los padres, a fin de que no lleguen tarde nunca a la atención"", abundó.



El presidente de la Academia Mexicana de Pediatría explicó que las infecciones digestivas aumentan en época de verano y en invierno son las respiratorias las que repuntan, así que "uno sabe que puede venir una avalancha de sepsis en determinadas temporadas, por lo que debemos estar preparados".



Se trata de la participación de los padres, de que los médicos sean acuciosos de dar el mejor medicamento y orientar; si el niño llega con sepsis, atenderlo en la primera hora que se le llama "hora dorada", porque eso abate el riego de muerte.



De lo contrario, alertó Arturo Perea, la posibilidad de que muera por sepsis puede aumentar hasta 30 por ciento. "Todos somos vulnerables; los factores de riesgo, la obesidad y los extremos de la vida son más".



Agregó que las tres etapas de la sepsis son: cuando una infección supera los mecanismos de defensa del cuerpo, cuando la función de los órganos individualmente se deteriora y puede fallar por completo.



La tercera etapa es cuando varios órganos dejan de funcionar de forma secuencial o simultánea y la insuficiencia cardiocirculatoria conduce a una caída repentina en la presión arterial.