Instan a detectar y tratar conductas de riesgo de suicidio

Esto en la población más vulnerable, que es de entre 15 a 29 años de edad

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ (11/SEP/2016).- El psicólogo clínico Edgar López Reyna llamó a detectar, prevenir y tratar conductas de riesgo en la población más vulnerable al suicidio, entre 15 a 29 años de edad.



El especialista de la Unidad de Medicina Familiar 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expresó que factores genéticos, depresión, adicciones y bullying son algunos de los que llevan a suicidios a las personas.



Consideró que lo primero que se debe descartar es un factor genético, en aquellos pacientes que han tenido algún familiar con cuadro de esquizofrenia, que se caracteriza por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad.



Expresó que es muy probable que pudiera repetirse la enfermedad mental en otro miembro de la familia y que le origine pensamientos suicidas.



López Reyna advirtió que si el paciente presenta adicciones que normalmente surgen de un trastorno previo no tratado de depresión o ansiedad, o de ambos, puede derivar a un atentado a su propia vida.



El experto indicó que otro de los factores que se debe tener en cuenta es la depresión.



"Una persona que ha pasado por la pérdida de un ser querido, de un empleo, una ruptura de pareja, cuestiones económicas (...) puede llevarla a un grado de depresión donde sólo busque escapar del problema y ya no sufrir más y la salida más cercana que tienen es la muerte", comentó.



López Reyna habló de los principales síntomas que pueden indicar que determinada persona está pasando por una crisis.



Mencionó el cambio de conducta, que se aíslan de las demás personas, se vuelven antisociales, dejan de cuidar su aspecto físico, ya no se arreglan, tienen tristeza y apatía a todo lo que les rodea y muy fácilmente tiende al llanto.



Ante esta problemática se debe tener atención especializada. Puede ser un psiquiatra o psicólogo, que dará la terapia necesaria para salir de esta problemática. En algunos casos puede acompañarse de una medicación que el psiquiatra considere necesaria, todo depende del paciente y de lo crónico de la enfermedad, enfatizó.



Reiteró que cuando una persona ya tuvo un intento suicida existe una probabilidad de que lo vuelva a intentar en un periodo cercano; "de cada tres personas que intentan quitarse la vida uno lo vuelve a intentar".



Anotó que de los casos de suicidio consumados en la entidad la mayor parte son varones; las mujeres son las que más lo intentan pero menos lo logran, en cambio hombres lo intentan menos pero con resultados más eficaces.



El especialista dijo que una de las claves ante este tipo de conductas es la comunicación y elevar la autoestima. Se tiene la falsa idea de que nadie puede ayudar a este tipo de personas y esto es falso, cualquier persona cercana a la víctima puede tender un lazo de ayuda.



"Es vital fomentar la comunicación con la persona que sufre, es necesario que quien quiera ayudar escuche el sentir de la persona con problemas, que sienta que está siendo comprendida y escuchada y nunca emitir ningún tipo de juicio hacia ella", apuntó.



Además, resaltó la importancia de buscar ayuda psicológica en los casos de bullying para que el menor pueda enfrentar este tipo de agresión.



Asimismo, generar la confianza y una buena comunicación entre padres e hijos, lo que ayudará a contrarrestar las afectaciones en el menor. De igual manera es importante la participación oportuna de los maestros.



Por su parte, la Secretaría de Educación estatal ha conformado más de seis mil Comités de Prevención y Seguridad Escolar en planteles de educación básica para prevenir el bullying.



Son los organismos internos encargados de elaborar diagnósticos de riesgos del plantel y de diseñar, aplicar e instrumentar un programa que involucre medidas preventivas y fomente la cultura de la paz y de denuncia ciudadana de cualquier acto de violencia.



Los comités funcionan en las escuelas de las cuatro zonas del estado y se estableció una plataforma electrónica para dar seguimiento y proporcionarles herramientas para el cumplimiento de su objetivo.