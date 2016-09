Académico señala aumento de suicidios en Jalisco

Expresan que la tasa en muertes de este tipo ha incrementado en los últimos años

GUADALAJARA, JALISCO (10/SEP/2016).- El representante de México de la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y El Caribe (Asulac), Luis Miguel Sánchez Loyo, indicó que las muertes por suicidio en el estado han ido en aumento.



En entrevista, el también investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG agregó que en 2012 se registraron 453 suicidios, en 2015 se presentaron 483 suicidios y en lo que va de este año han ocurrido 230.



"El indicador más sensible que tenemos para ver la conducta suicida es la tasa de suicidios en el estado y desafortunadamente ésta ha se ha incrementado de manera regular desde 1970 hasta la fecha", dijo.



Manifestó que en 2015 la tasa fue de 6.6 suicidios por cada 100 mil habitantes, "cuando hace 10 años Jalisco estaba cerca de los cuatro suicidios por cada 100 mil habitantes".



"El grupo mayor de suicidios por edades se ha estado moviendo, pero la tasa más importante la seguimos teniendo con las personas de la tercera edad, en mayores de 65 años, ya que es la tasa más alta", sostuvo.



En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora hoy, comentó que la siguiente tasa más alta son los adolescentes.



"Esa es la parte más preocupante, en 2012 tuvimos el número más alto de suicidios en personas de entre 20 a 24 años, con 75 casos; y el grupo etario que le sigue es de 15 a 19 años, con 70 suicidios", expuso.



Sánchez Loyo mencionó que para 2015 el grupo con el mayor número de suicidios fueron los adolescentes de 15 a 19 años, con 78; y le siguió el grupo de 20 a 24 años con 68".



Resaltó que para evitar los suicidios en Jalisco está la Comisión para la Atención Integral del Fenómeno Suicida, anteriormente llamada Red Estatal para la Prevención del Suicidio.



"La Red entró en un impasse hace dos o tres años y actualmente la Comisión para la Atención Integral del Fenómeno Suicida ha comenzado a trabajar de buena manera", señaló.



El además presidente de Decide Vivir México (asociación civil dedicada a la prevención del suicidio), añadió que en Jalisco se ofrece a la ciudadanía el número de teléfono 075, "que es el servicio de intervención en crisis".



"Además existe coordinación entre las diferentes instancias de atención a la salud mental para la derivación y contrareferencia de los pacientes", abundó.



Subrayó que "ha sido muy intenso el trabajo de los primeros respondientes y me refiero a los cuerpos de urgencia, llámese protección civil, servicios médicos municipales, Cruz Roja, la Unidad Policial de Atención a Crisis (UPAC) del Gobierno del Estado y también la Unidad Psicológica de Intervención Primaria (UPIP) de Guadalajara".



"Cada vez están todos más coordinados para dar atención a personas que atentan contra su vida regularmente en vía pública o en sus hogares, cuando estos son reportados", dijo.



Sánchez Loyo puntualizó que lo anterior es en lo que se ha trabajado más en el estado "y últimamente se ha comenzado a trabajar en la capacitación a médicos del primer nivel de atención".



El académico aseguró que Jalisco se encuentra "un poco encima de la media nacional, pero no es de los estados con la tasa más alta, pero sí es de las entidades con mayor número de casos de suicidio".



"Se suicidan más hombres que mujeres en Jalisco, en 2015 murieron 378 hombres, que fue una tasa de 10.5; y fallecieron 105 mujeres, con una tasa de 2.8", indicó.