Lo que tu princesa favorita dice de ti

Cada niña crece teniendo una princesa Disney favorita

CIUDAD DE MÉXICO (09/SEP/2016).- Voy a aventurarme a decir que estás leyendo este artículo porque te gusta Disney…. O tal vez porque no tienes nada más qué leer. Y bueno, independientemente de eso, las princesas Disney son parte de nuestra cultura, y como resultado, cada niña crece teniendo una favorita. Crecemos con ella, la admiramos y, en algún momento, la emulamos, al menos para tener algo de magia en nuestras vidas.

Blancanieves: Posiblemente eres y hayas sido una hipster en algún momento de tu vida. Crees que, porque escuchas música clásica y te gusta la primera y única princesa de Disney, eres mejor que los demás fans que están obsesionados con Frozen.

Cenicienta: Eres una mujer muy trabajadora, y muchas veces te encuentras diciendo más que SÍ, que no. Cuando alguien te pide algo, no te quejas, y casi siempre das la impresión de algo sumisa. Tampoco te encanta salir de casa, de hecho eres algo hogareña, pero eso no te imipide soñar en grande, especialmente en un príncipe azul.

Aurora: Por mucho tiempo te protegieron mucho… y ahora eres un poquito inocente. Aún así eres carismática y casi todos los que te conocen, ¡dicen que eres un amor! Tienes una linda sonrisa, y te gusta ver a todos felices a tu lado. A veces confías demasiado, y desafortunadamente eres muy ingenua en el amor.

Ariel: Eres una persona muy atrevida y aventurera… de hecho hasta tuviste tu fase súper rebelde cuando eras más joven. Te encanta viajar, y aunque no puedes hacerlo tanto como quisieras, al menos tienes la oportunidad de hacerlo en tus fantasías y en tus libros. Sabes lo que quieres, vas por él, y casi siempre te consigues problemas por ello. La vida no ha sido fácil contigo, pero te ha hecho muy perseverante.

Pocahontas: Eres una chica muy determinada y fuerte. Eres firme en lo que crees, pero también eres una romántica de primera… aunque no todos llegan a ver ese lado de ti. Has tenido relaciones serias, pero casi siempre eliges tus necesidades sobre las de los demás. Eres algo difícil, muy testaruda (muy), pero una buena persona.

Bella: Aaaaaah, la intelectual. Posiblemente te crees mucho porque tienes la firme creencia de leer antes de ver una película… y no tiene nada de malo, pero a veces presumes más de lo que realmente sabes. Por fortuna esta intelectualidad te ha hecho muy exigente, y lo eres, tanto en tus gustos, como en el amor.

Pocahontas: Nada te impresiona, y eso le encanta a los hombres. Eres todo un reto, y la mayoría cree que eres una persona difícil, pero una vez que te abres con ellos, ¡eres a toda madre! No es fácil atravesar esas barreras que tú te has puesto, pero la verdad es que simplemente te da miedo que alguien quiera lastimarte.

Mulan: ¡Te gustan los riesgos! Como Mulan, no te gusta pensar como los demás. Has tenido tus propios obstáculos en la vida, y eso nunca te ha detenido a perseguir tus sueños. Amas tu familia y tienes la tendencia de ver más por ellos, que por ti misma. Eres valiente (aunque tengas mucho que perder), y eres súper trabajadora.