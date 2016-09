La pediatría y el reto de la cultura de prevención

Especialista reconoce que lo que se hace actualmente es limitado

GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2016).- El especialista Horacio Padilla Muñoz afirmó que el reto de la pediatría en el siglo XXI en México aún es la educación, pero no sólo la que se da en el ámbito académico, sino aquella que enseñe a la población la cultura de la prevención.



El jefe de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", recalcó lo anterior en su conferencia "Origen, evolución y trascendencia en la pediatría mexicana", impartida en el 65 Congreso Conmemorativo de la Academia Mexicana de Pediatría, que se desarrolla en esta ciudad.



"Tenemos que convencer a los políticos de la necesidad de que muchos de sus programas se enfoquen a llevar la cultura de la salud a más de la mitad de la población del país, que es gente pobre que vive en áreas geográficas difíciles de acceder y que les llegue realmente la educación verdadera en el aspecto de la salud", dijo.



El doctor Honoris causa por la Universidad de Guadalajara, añadió que lo que se hace actualmente es muy limitado, y que "son intentos, pero realmente no hemos llegado a entender que este asunto es prioridad antes que otros, no se tiene una priorización de la educación para prevenir enfermedades".



En su ponencia, el especialista Padilla Muñoz hizo un recorrido por la historia de la pediatría en México y en Jalisco, y en particular habló de los logros de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que este año celebra su centenario.



El congreso conmemorativo por el 65 aniversario de la Academia Mexicana de Pediatría arrancó la víspera con la participación de más de 800 profesionales invitados, quienes continuarán hoy los trabajos de este encuentro y este sábado 10 de septiembre.