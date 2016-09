Secretos para bajar de peso ¡comprobados!

La mayoría de las dietas que prometen cambios rápidos terminan siendo un fraude

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2016).- Sin importar en dónde estés o con quién, siempre te encontrarás con un libro o un plan para bajar de peso. Pero ya en serio… ¿qué es lo que verdaderamente funciona?.

1. No te enfoques en los carbohidratos: Dejar los carbohidratos podría hacerte bajar de peso, siempre y cuando también le bajes a las calorías. Si tan sólo dejas los carbohidratos, pero le agregas a tu dieta aceites y nueces, no bajarás absolutamente nada, porque recibirás la misma cantidad de calorías. En lugar de satanizar los carbohidratos, sería mejor que aprendieras a comerlos.

2. Olvida la báscula: Olvídate de la báscula y checa tu talla de pantalones. Sí, ese número puede ser importante para saber algo de tu salud, pero también puede variar dependiendo del día, consumo de fluidos y ejercicio. Lo que te dice tu talla y tu ropa será mucho más efectivo.

3. Disfruta lo que comes: Si no le pones atención a lo que comes, nunca bajarás de peso. Es decir, si comes viendo la tele y ni siquiera disfrutas la comida, es obvio que terminarás con hambre, pues tu cerebro no está procesando lo que comes. ¿Y cómo puedes cambiar esto? Come en el comedor en lugar de la sala.

4. ¿Qué debes tomar? Todos saben que deberás bajarle al refresco y a las bebidas azucaradas, pero ¿sabías que el agua fría podría ayudarte a quemar más calorías? Y no sólo eso, el café también acelera el metabolismo, y podría ser una buena herramienta para hacer más ejercicio.

5. Bajar de peso es un matrimonio, no un “free”: Las dietas que prometen cambios rápidos y dramáticos son mucho más emocionantes, pero también son un fraude. La forma más lista de bajar de peso, es casándote con un estilo de vida saludable. Crear hábitos nuevos es difícil, pero no imposible, y también son la mejor estrategia para ser feliz, tener un buen peso, y estar saludable.

6. Siempre carga con una botana: La mayoría puede seguir la dieta en su vida diaria, pero cuando te toca viajar, salir con los amigos o estar de vacaciones… ¡valió todo! Es como tomar un paso atrás cuando ya habías tomado uno adelante, ¡y es súper frustrante! Lo peor de todo es que, cuando hablamos de bajar de peso, la consistencia es clave, por eso no estaría de más que cargaras con una botana saludable, al menos una manzana, cada vez que salgas de casa.