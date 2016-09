Consejos para pedir un aumento salarial

Se deben exponer las razones y virtudes que se tengan como empleado y aquéllo que es sobresaliente ante los demás

CIUDAD DE MÉXICO (06/SEP/2016).- Gozar de un empleo fijo con contrato y prestaciones de ley, es la tranquilidad para cualquier ser humano que busca aligerar las responsabilidades que el mundo de hoy trae. Desde recibir un pago fijo cada quincena, más los aguinaldos, representan la estabilidad de un empleado para consigo mismo y su familia.



¿Qué hacer si se desea un aumento salarial? Lo primero, es tener en cuenta qué es lo que se hace dentro de la empresa y el por qué merece gozar de mejor pago, antes que otro compañero. La sinceridad se convierte en la "llave" de entrada a esa reunión que se tendrá con el director general de recursos humanos o incluso con el propietario de la compañía.



Se exponen las razones y virtudes que se tengan como empleado y aquéllo que es sobresaliente ante los demás: proactividad, amplias ganancias en ventas, mayor difusión de la empresa. Cada detalle que enumere la calidad sobresaliente, actuará como sustento de dicha petición de aumento en el sueldo.



"Un discurso donde se solicita aumento salarial, debe anular cualquier crítica o comparación con otro compañero de la oficina. Además, no se debe sobrevalorar el trabajo. Es más viable manifestar desarrollo profesional o trascender en la empresa, antes que argumentar motivos de falta de dinero", detalló Venus Buchán, gerente de talento de la consultora especializada en head hunting 3 Hunters.



Ahora, ya en el tema de números, se estipula que un aumento en el salario va desde el 20 por ciento hasta un 30 por ciento sobre el pago mensual. Claro que muchas compañías tienen sus tabuladores y topes salariales planificados anualmente. Para solicitar un porcentaje mayor al 20 por ciento, el empleado deberá ser excepcional.



La perseverancia requerirá estar presente en caso de recibir una respuesta negativa al aumento solicitado. Tomar con tranquilidad la situación, ayudará a generar confianza entre empleado y jefe, o propietario.



Tiempo después y con calma, se podrá preguntar el por qué no se aceptó la petición. Mientras tanto, la calidad del trabajador no podrá bajar el nivel; ya que en unos meses se tomará en cuenta cuando se realice otro intento por un mejor salario.