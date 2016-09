Consumo de alcohol y drogas pueden agudizar ideas suicidas

Esto debido a que se tiende a tener episodios de depresión y ansiedad agudos

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2016).- La especialista Esmeralda Yelisse García Ortega indicó que personas consumidoras de alcohol y drogas presentan con mayor frecuencia ideaciones suicidas debido a que tienden a tener episodios de depresión y ansiedad más agudizados.



Así se expresó la psicóloga del IMSS en Jalisco con miras de la celebración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el próximo 10 de septiembre.



Añadió que es importante que los familiares o personas a su alrededor se pongan en alerta para detectar cualquier signo que pueda sugerir de que un ser querido considere privarse de la vida.



Expuso que con frecuencia las personas que tienen ideaciones suicidas emiten mensajes respecto a lo que planean hacer, tanto de forma consciente con el deseo que sus allegados estén al tanto o bien lo expresan de una manera inconsciente.



Indicó que este tipo de señales no deben ser subestimadas o considerarse como chantajes o problemas de conducta, ya que son una oportunidad para que la persona reciba ayuda psicológica o psiquiátrica a tiempo, antes de que pudiera atentar contra su vida.



Afirmó que tras una ideación o tentativa suicida, muchas veces se encuentra el deseo de la persona de encontrar una solución al problema que no logra enfrentar o bien terminar con un malestar emocional.



Resaltó que algunos factores que han desencadenado ideaciones suicidas, son entre otros tener algún tipo de enfermedad incurable, sufrir baja autoestima o alguna decepción primordialmente en el ámbito afectivo.



Además, incapacidad para sobreponerse a la pérdida de un ser querido, bien material o trabajo, separaciones, o no poder sortear problemas y obstáculos de la vida cotidiana.



Señaló que algunos "focos rojos" que pueden alertar a los familiares respecto a que su ser querido está inmerso en una depresión son cambios repentinos de ánimo, aislamiento, desinterés o apatía por actividades o personas que antes les motivaban.



Así como el desprenderse de sus objetos más apreciados o empezar a intentar reconciliarse con personas de las cuales se encontraba distanciado.



Destacó que también puede manifestar desórdenes en el sueño o en la alimentación, "hasta 10 por ciento de personas con depresión severa podría presentar ideación o tentativa suicida".



Destacó que para prevenir ideaciones suicidas en niños y adolescentes, se recomienda a los padres de familia que se acerquen a sus hijos y les brinden su apoyo emocional en caso de que atraviesen por alguna crisis.



Detalló que el IMSS en Jalisco cuenta en la mayoría de las Unidades de Medicina Familiar con grupos de salud mental coordinados por Trabajo Social, en tanto que en diversos hospitales de segundo nivel de atención hay servicio de psiquiatría, y en el tercer nivel se cuenta con el Centro Comunitario de Salud Mental.