Su nombre es Milán, su apellido glamour

También, es la guardiana del fresco “La última cena”, además de varios tesoros de la arquitectura, la gastronomía, y sobre todo, del buen gusto, ¿estás listo para conocerla?

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2016).- Todo destino tiene un sello que lo distingue del resto: su olor. Así que si se preguntan a qué huele Milán la respuesta es a las fragancias de Versace, al aclamado Sillón Tchaikowski de Giorgio Armani y a la delicada lencería de Roberto Cavalli. En Milán se vive y, sobre todo, se respira la moda.

Recorrer sus calles es la posibilidad de realizar un viaje en el tiempo que comienza entre las paredes medievales del Castello Sforzesco -data del siglo XIV- para pasar por la Piazza del Duomo- dominada por la Catedral- hasta llegar a lo que llaman “La nueva Milán”, donde se encuentra la plaza Gae Aulenti, que hospeda el rascacielos más alto de Italia: la torre Unicredit, sede del banco que da nombre a la edificación.

Así es Milán, así es la metrópoli italiana que rompe con la parte clásica y romántica de urbes como Venecia y Roma, para darle paso a la modernidad y la vanguardia. Entre sus principales atracciones están El Duomo o catedral de Milán, sin duda, esta construcción es su símbolo por excelencia. A este atractivo se le suman la zona centro que se puede recorrer perfectamente a pie, la Galleria Vittorio Emanuele II, el Teatro alla Scalla, la Fundación PRADA -antes una destilería, convertida hoy en un centro cultural que alberga desde un cine hasta una galería, el Parque Sempione, entre otros destinos.

El sueño de la moda

Como ya se ha dicho, Milán destaca por su propuesta fashionista, por lo que el must de todo viajero interesado en el mundo de las pasarelas es pisar el “cuadrilátero de la moda”, ubicado en la zona centro -entre las calles Via Montenapoleone, Via Alessandro Manzoni, Via della Spiga y Via Sant’Andrea- a pocos metros del Duomo.

En estas calles están las boutiques de Calzedonia, Versace, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Prada, entre otras firmas.

El tema a destacar en este punto es que así como el “cuadrilátero de la moda” puede ser el paraíso de los amantes de la ropa y los accesorios, también es factible que se convierta en su “infierno”, pues los precios de sus tiendas son exorbitantes...Accesibles, sólo para personas con alto nivel adquisitivo que viajan en autos de lujo como Ferraris y Porsches. Aun así, este averno se apaga durante los cambios de temporada, cuando las firmas más exclusivas de ropa manejan la ya clásica época de descuentos.

Regresando a la parte cultural, Milán posee uno de los tesoros más valiosos del arte: el fresco de Leonardo da Vinci, “La última cena”. Esta pintura se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente, en el refectorio del convento dominico de Santa Maria delle Grazie, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980. Cabe señalar que las entradas para admirar este fresco suelen agotarse con meses de antelación, por lo que es recomendable hacer la reservación con tiempo, en la página www.vivaticket.it

¿Con ganas de conocer?

Seguro te estás haciendo una pregunta desde que comenzaste a leer ¿cuál es la mejor época para visitar Milán? ¡Definitivamente la primavera y el otoño! Y es que gracias a que su clima es de tipo mediterráneo, su invierno es relativamente templado pero nebuloso, con temperaturas que bajan hasta los cero grados. Mientras que sus veranos son húmedos y alcanzan temperaturas que van desde los 29 grados hasta 40 grados.

Lo que debes comer

Cierto, Milán tiene mucho para ver, pero no se queda nada atrás cuando se trata de probar.

La pasta y la pizza son un clásico de la comida italiana, pero si lo que se busca es adentrarse en el verdadero sabor milanés, la opción es disfrutar de platillos elaborados a partir de los diferentes tipos de quesos de la región: taleggio, stracchino y gorgonzola.

De hecho, la base de su cocina lleva por ingredientes la leche, la crema, la mantequilla y el queso. Y algo más, salir de Milán sin haber probado la “zuppa alla pavese” -caldo con pan y huevos- y la “zuppa di porri e bietole” -con puerros y acelgas- es un “crimen gastronómico”.

El hospedaje

Si lo que se busca es el lujo y estar cerca de los clubes nocturnos, lo ideal es alojarse en el centro de Milán, cerca del Duomo, donde podrás regodear la vista con el ir y venir de los habitantes de la ciudad y la delicada arquitectura de la zona.

Una opción igual de bonita, segura y no tan cara, es la zona de Brera, situada en Montenapoleone y el barrio de los Navigli. Para aquellos que quiere alejarse del ruido hay opciones cerca del Parque Sampione.

Finalmente, si lo que se pretende es ahorrar dinero la opción dormir en la zona de la Estación Central, no es lujoso, pero al menos es seguro y podrás disfrutar de la arquitectura de la ciudad.

Prepara tu viaje

Es mejor por aire. El tiempo aproximado para llegar a Milán, saliendo de la Ciudad de México, en promedio, es de entre 13 y 15 horas.

Quiénes te llevan. Las aerolíneas que tienen esa ruta son: Aeromexico, Air France y Alitalia, con escala en París; British Airways, con escala en Londres; Lufthansa, con escala en Fráncfort del Meno; KLM, con escala en Ámsterdam; Delta, con escala en Atlanta y Air Canada, con escala en Toronto.

El presupuesto. La moneda de uso corriente en Italia es el euro, y no está nada barato en este momento (el tipo de cambio está alrededor de los 20 pesos por un euro). La recomendación de siempre es que hagas una larga planeación y evites caer en los gastos de última hora.